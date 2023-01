WWE ने Money in the Bank को लेकर किया ऐतिहासिक ऐलान, Triple H ने फैंस को दिया बहुत बड़ा तोहफा

Money in the Bank: WWE ने अपने सबसे प्रमुख प्रीमियम लाइव इवेंट में से एक मनी इन द बैंक (Money in the Bank) को लेकर ऐतिहासिक ऐलान किया है। इस साल इस PLE का आयोजन 1 जुलाई को लंदन में होने वाला है। WWE इतिहास में पहला मौका होगा जब Money in the Bank इवेंट का आयोजन यूएसए के बाहर होगा।

सबसे पहले Daily Mail Sport ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि Money in the Bank 2023 का आयोजन 1 जुलाई को लंदन, इंग्लैंड के The O2 एरीना में होगा। यह लंदन में दो दशक बाद आयोजित होने वाला पहला प्रीमियम लाइव इवेंट है। इसके साथ ही WWE, यूके में लगातार दूसरे साल बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट करने वाली है।।

Money In The Bank इवेंट पूरे रोस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सुपरस्टार्स MITB ब्रीफकेस जीतकर एक साल तक कोई भी चैंपियनशिप को कहीं भी और किसी भी समय में चैलेंज कर सकते हैं। WWE के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट डैन वेनट्रेलेe ने कहा कि कंपनी के टॉप 5 शो में एक प्रीमियम लाइव इवेंट के लंदन में होने पर सभी खुश हैं। The O2 वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन रीना में से एक है। निश्चित ही यह Money In The Bank 2023 के आयोजन के लिए सबसे अच्छी जगह है। उन्होंने कहा,

"हम सभी (WWE) पहली बार Money In The Bank इवेंट का यूके में आयोजन को लेकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम लंदन में कंपनी के कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ WWE फैंस के स्वागत के लिए उत्साहित हैं।"

निश्चित ही WWE और ट्रिपल एच ने इस ऐलान के साथ यूके के फैंस को बहुत बड़ा तोहफा दिया है।

WWE में 2022 में हुए Money in the Bank को किन सुपरस्टार्स ने जीता था?

विमेंस Money in the Bank को लिव मॉर्गन ने जीता था और इसी शो में रोंडा राउज़ी के खिलाफ इसे कैशइन करते हुए SmackDown विमेंस चैंपियनशिप को जीता था। मेंस MITB मैच ऑस्टिन थ्योरी ने जीता था, लेकिन वो इसे सफलतापूर्वक कैशइन करने में कामयाब नहीं हुए थे।

WWE Clash At The Castle 2022 प्रीमियम लाइव इवेंट यूके में हुआ था

WWE Clash At The Castle प्रीमियम लाइव इवेंट पिछले साल सितंबर में यूके के कार्डिफ में आयोजित हुआ था। यह इवेंट यूके में तीन दशक हुआ पहला स्टेडियम शो था। Clash At The Castle को बहुत ही जबरदस्त सफलता मिली थी। यह कंपनी के इतिहास का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट था। इस इवेंट की सफलता के कारण ही WWE फिर से एक बार बड़ा इवेंट यूके में करा रही है।

