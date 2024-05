WWE ने King and Queen of the Ring टूर्नामेंट से जुड़े मैचों का किया ऐलान, जानिए दो बड़े मुकाबलों का कब होगा आयोजन?

King and Queen of the Ring: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) के हालिया एपिसोड में किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) टूर्नामेंट के मैचों का आयोजन किया गया। ब्लू ब्रांड की ओर से दोनों ही डिवीजन के पहले राउंड में 4-4 बुक किए गए थे। King और Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड के तीन-तीन मैच SmackDown के एपिसोड में देखने को मिले।

अभी SmackDown की ओर से इस टूर्नामेंट में मेंस और विमेंस डिवीजन के एक-एक मैच बाकी रह गए हैं । अब इन्हें लेकर भी ऐलान कर दिया गया है। WWE का जल्द ही SuperShow नाम का लाइव इवेंट होगा। इसमें यह मुकाबला देखने को मिलेंगे। एलए नाइट और सैंटोस इस्कोबार के बीच King of the Ring के पहले राउंड का मैच यहां होगा। दूसरी ओर टिफनी स्ट्रैटन और मीचीन के बीच Queen of the Ring के पहले राउंड के मुकाबले का आयोजन किया जाएगा।

WWE SmackDown में हुए King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैचों का नतीजा क्या रहा?

WWE SmackDown के एपिसोड में King and Queen of the Ring से जुड़े 6 मैच देखने को मिले। King of the Ring के तीन मुकाबलों में सबसे पहले बैरन कॉर्बिन और कार्मेलो हेज की भिड़ंत हुई। इस मुकाबले में कॉर्बिन ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन कार्मेलो ने उन्हें इनसाइड क्रेडल देकर पिन करते हुए जीत दर्ज की।

टामा टोंगा और एंजेलो डॉकिंस के बीच भी पहले राउंड का मैच हुआ। इसमें ब्लडलाइन के दखल के चलते टामा ने जीत दर्ज की। मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल्स को हराया और King of the Ring टूर्नामेंट के अगले राउंड में जगह बना ली। Queen of the Ring के भी 3 मैच शो में हुए।

जेड कार्गिल और पाइपर निवेन के बीच तगड़ा मुकाबला हुआ। इसमें जेड ने जीत दर्ज की और वो Queen of the Ring के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल हुईं। बियांका ब्लेयर ने कैंडिस लेरे को हराया और वो टूर्नामेंट के अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी हैं। नाया जैक्स ने नेओमी को हराया और वो क्वीन बनने के सपने को पूरा करने के करीब पहुंच चुकी हैं।

