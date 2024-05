WWE SmackDown के मेन इवेंट में धमाकेदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिग्गज, जबरदस्त मुकाबले में पूर्व चैंपियन को दी शिकस्त

Randy Orton vs AJ Styles: WWE SmackDown का मेन इवेंट मैच काफी ज्यादा रोचक साबित हुआ। King of the Ring टूर्नामेंट के पहले राउंड का मैच यहां देखने को मिला। रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) और एजे स्टाइल्स (AJ Styles) जैसे दो दिग्गज सुपरस्टार्स का आमना-सामना हुआ। यह मुकाबला फैंस को पसंद आया और रैंडी ऑर्टन ने जीत दर्ज करके अगले राउंड में जगह बना ली।

रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स के बीच बड़ा इतिहास रहा है। दोनों WrestleMania 35 जैसे बड़े स्टेज पर भी आमने-सामने आ चुके हैं। ऐसे में पूर्व दुश्मनों का SmackDown के एपिसोड में मैच लड़ना खास चीज़ रही। King of the Ring के पहले राउंड में रैंडी और एजे को एक-दूसरे के खिलाफ लाने का फैसला काफी शानदार रहा।

एजे स्टाइल्स हाल ही में एक कोडी रोड्स के खिलाफ Backlash France 2024 में जबरदस्त मैच लड़कर आए थे। उन्होंने SmackDown द्वारा रैंडी ऑर्टन के खिलाफ एक और रोचक मैच दे दिया। रैंडी ऑर्टन ने मैच की शुरुआत में दबदबा बनाया लेकिन बाद में एजे स्टाइल्स ने लगातार उनके पैर को निशाना बनाया।

एजे स्टाइल्स ने इसी बीच एक मौके पर रैंडी ऑर्टन को अपने सबमिशन काफ क्रशर में फंसाकर लगभग जीत दर्ज कर ही ली थी। ऑर्टन ने हार नहीं मानी और मैच जारी रहा। रैंडी ने एजे स्टाइल्स पर फिनॉमिनल फोरआर्म मूव पर भी किकआउट कर दिया। इसी वजह से एजे ने अपना स्टाइल्स क्लैश मूव लगाने का मन बनाया। रैंडी ऑर्टन ने इसे काउंटर करते हुए RKO दिया और पिन करके स्टाइल्स को शिकस्त दी।

रैंडी ऑर्टन इस जीत के साथ अब King of the Ring टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंच गए हैं। रैंडी ने इस मैच से पहले बैकस्टेज इंटरव्यू में बताया था कि वो King of the Ring कभी नहीं बने हैं और वो इस टूर्नामेंट को अब जीतना चाहते हैं। दूसरी ओर एजे स्टाइल्स का किंग बनने का सपना टूट चुका है।

WWE SmackDown में हुए अन्य King of the Ring टूर्नामेंट के मैचों का नतीजा कैसा रहा?

SmackDown के एपिसोड में दो अन्य King of the Ring टूर्नामेंट के मैच देखने को मिले। कार्मेलो हेज ने बैरन कॉर्बिन और टामा टोंगा ने एंजेलो डॉकिंस को हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की।

