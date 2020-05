WWE ने Money In The Bank के लिए दो बड़े मैचों का किया ऐलान

मनी इन द बैंक 2020

WWE ने अपने अगले बड़े पीपीवी मनी इन द बैंक (Money In The Bank) के लिए दो बड़े मैचों का ऐलान किया है। हाल ही में वापसी करने वाले जैफ हार्डी (Jeff Hardy) का मुकाबला सिजेरो (Cesaro) के खिलाफ होगा, तो आर ट्रुथ (R Truth) का मुकाबला दिग्गज MVP के खिलाफ होगा।

WWE ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी

MVP और आर ट्रुथ के बीच कुछ खास स्टोरीलाइन तो नहीं है, इस मैच को अंतिम समय में बुक किया गया। हालांकि यह काफी शानदार मैच साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स काफी बेहतरीन हैं और फैंस को इसमें काफी मजा आएगा। हालांकि इस मैच में ब्रेंडन विंक और शेन थॉर्न भी MVP की मदद के लिए आ सकते हैं, जिससे ट्रुथ को नुकसान हो सकता है।

मनी इन द बैंक के किकऑफ शो में जैफ हार्डी और सिजेरो एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आएंगे। जैफ हार्डी ने स्मैकडाउन में वापसी करते हुए शेमस पर अटैक किया था, दूसरी तरफ सिजेरो मनी इन द बैंक मैच में जगह नहीं बना पाए थे, तो उनके लिए भी जीत काफी अहम होगी। हालांकि इस मैच में शेमस (Shemaus) द्वारा दखल देखने को मिल सकता है। इन दोनों सुपरस्टार्स से बेहतरीन मैच की उम्मीद की जा सकती है।

WWE Money In The Bank 2020 का अभी तक का मैच कार्ड

-असुका Vs शायना बैजलर Vs नाया जैक्स Vs डैना ब्रूक Vs लेसी इवांस Vs कार्मेला ( विमेंस Money In The Bank मैच)

-डेनियल ब्रायन Vs रे मिस्टीरियो Vs एलिस्टर ब्लैक Vs बैरन कॉर्बिन Vs ऑटिस Vs एजे स्टाइल्स। (मेंस Money In The Bank मैच)

-ब्रॉन स्ट्रोमैन बनाम ब्रे वायट (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

-बेली Vs टमिना स्नूका (WWE स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच)

Advertisement

-ड्रू मैकइंटायर Vs सैथ रॉलिंस (WWE चैंपियनशिप मैच)

-न्यू डे Vs द मिज- जॉन मॉरिसन Vs फॉरगॉटन संस Vs लूचा हाउस पार्टी (फेटर 4 वे मैच, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप)

आर ट्रुथ vs MVP

जैफ हार्डी vs सिजेरो (किकऑफ शो)

यह भी पढें: WWE Money In The Bank प्रीव्यू, 10 मई 2020