WWE के King and Queen of the Ring इवेंट के लिए धमाकेदार चैंपियनशिप मैच का हुआ ऐलान, द मैन की पूर्व दुश्मन से होगी भिड़ंत

Becky Lynch vs Liv Morgan: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) रहने वाला है। इस शो के लिए WWE ने एक जबरदस्त चैंपियनशिप मैच का ऐलान कर दिया है। बैकी लिंच (Becky Lynch) विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपनी पूर्व दुश्मन लिव मॉर्गन के खिलाफ दांव पर लगाने वाली हैं।

पिछले हफ्ते लिव मॉर्गन को नाया जैक्स पर बड़ी जीत मिली थी। इसके बाद बैकस्टेज बैकी लिंच ने लिव मॉर्गन को चैंपियनशिप के लिए मैच देने का वादा किया था। इस हफ्ते Raw में बैकी लिंच का इन रिंग इंटरव्यू देखने को मिला। इसमें बैकी ने कई चीज़ों को लेकर बात की और नई स्टार्स का जिक्र किया। उन्होंने लिव मॉर्गन का नाम तक नहीं लिया।

लिव मॉर्गन ने इसी वजह से एंट्री की और बैकी लिंच पर निशाना साधा। उन्होंने इसी बीच द मैन से विमेंस वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच की मांग की। इसके बाद बैकी ने बड़ा ऐलान किया और बताया कि वो अपनी चैंपियनशिप को लिव मॉर्गन के खिलाफ King and Queen of the Ring टूर्नामेंट में दांव पर लगाने वाली हैं।

चैंपियन बनने के बाद यह बैकी लिंच का किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में पहला टाइटल डिफेंस होगा। डैमेज कंट्रोल ने सैगमेंट में दखल देते हुए दोनों स्टार्स को घेर लिया। इसी बीच अचानक लिव रिंग छोड़कर चली गईं और बैकी लिंच अकेली पड़ गईं। हील स्टार्स ने मिलकर चैंपियन पर हमला किया। लायरा वैल्किरिया ने आकर बैकी को बचाया।

WWE सुपरस्टार बैकी लिंच ने विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप कब जीती थी?

रिया रिप्ली ने चोटिल होने के कारण अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को छोड़ दिया था। इसी वजह से 22 अप्रैल 2024 को WWE Raw के एपिसोड में एक विमेंस बैटल रॉयल मैच देखने को मिला था। इस मैच में कई बड़ी स्टार्स ने हिस्सा लिया था। अंत में बैकी लिंच और लिव मॉर्गन बची थीं। बैकी ने लिव पर मैन हैंडल स्लैम लगाया और वो एलिमिनेट हो गईं। इसी के साथ बैकी ने जीत हासिल की और वो चैंपियन बनने में सफल हुईं। देखना होगा कि बैकी का यह विमेंस वर्ल्ड टाइटल रन कैसा साबित होता है।