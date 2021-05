WWE ने अपने अगले बड़े पीपीवी और इसकी तारीख का किया ऐलान

WWE रेसलमेनिया बैकलैश(WrestleMania Backlash) 2021 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। WWE ने अपने अगले पीपीवी और उसकी तारीख का ऐलान कर दिया है। WWE का अगला पीपीवी हैल इन ए सैल(Hell in a Cell) होगा और इसका आयोजन 20 जून को होगा। ये पीपीवी पिकॉक पर एयर होगा और इसके अलावा WWE नेटवर्क भी लाइव नजर आएगा। WWE ने अपने पीपीवी में इस बार काफी बदलाव किया है और ये उनका ही नतीजा है।

ये भी पढ़ें:-WrestleMania Backlash में 2 WWE दिग्गजों को जोंबी ने 'जिंदा खाया', डरावना मैच देखकर ट्विटर पर फैंस ने मचाया बवाल

WWE ने अपने अगले पीपीवी का किया ऐलान

WWE ने पहले 20 जून को Money in the Bank पीपीवी का ऐलान किया था लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। Money in the Bank की जगह अब Hell in a Cell होगा। इस बार WWE ने इस पीपीवी को जल्द कराने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट के अनुसार Money in the Bank पीपीवी का आयोजन 18 जुलाई को इस बार होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस पीपीवी में फैंस भी नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें:-WrestleMania Backlash में WWE को मिले नए चैंपियंस, बाप-बेटे ने चैंपियनशिप जीतकर नया इतिहास कायम किया

प्लान के मुताबिक जुलाई के महीने से लाइव क्राउड एरीना में आ जाएगा और इसलिए सभी पीपीवी में बदलाव देखने को मिला। 20 जून को यूएस में फादर्स डे भी मनाया जाता है और इसी दिन पीपीवी का आयोजन भी होगा। फैंस के लिए ये दिन काफी खास होने वाला है। वैसे साल 2009 से जब ये पीपीवी आया है तब से हमेशा इसका आयोजन अक्टूबर के महीने में किया जाता था।

ये भी पढ़ें:-WWE में छाई गम की लहर, जॉन सीना को मौजूदा चैंपियन ने किया ट्रोल, रोमन रेंस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारना तय?

साल 2019 में इस पीपीवी का आयोजन सितंबर में हुआ था। पिछले साल इस पीपीवी में तीन Hell in a Cell मैच रखे गए थे। रैंडी ऑर्टन ने मैकइंटायर को हराकर WWE चैंपियनशिप अपने नाम की थी। साशा बैंक्स ने भी बेली को हराकर SmackDown विमेंस चैंपियनशिप अपने नाम की थी। इसके अलावा रोमन रेंस ने भी जे उसो को हराकर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड की थी।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।