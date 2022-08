4 बहुत बड़ी चीज़ें जो WWE Clash at the Castle में देखने को मिल सकती हैं

अगले महीने होगा WWE का बड़ा इवेंट

WWE Clash at the Castle: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) है, जो यूनाइटेड किंगडम में होगा। 3 सितंबर को कार्डिफ, वेल्स का Principality स्टेडियम इस मेगा इवेंट को होस्ट करेगा। WWE फैंस भी शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

लगभग 30 सालों बाद यूके में हो रहे WWE के पहले स्टेडियम शो के लिए कंपनी ने कुछ बड़े मैचों की घोषणा कर दी है। रोमन रेंस शो के मेन इवेंट में अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप होमटाउन बॉय ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। शो के लिए कंपनी ने कई बड़े प्लान सोच कर रखे होंगे। हम आपको 4 ऐसी चीजें बताएंगे जो इस मेगा इवेंट में देखने मिल सकती हैं।

#4 WWE Clash at the Castle: रोंडा राउजी कर सकती हैं लिव मॉर्गन पर हमला

पूर्व NXT चैंपियन शायना बैजलर Clash at the Castle प्रीमियम लाइव इवेंट में लिव मॉर्गन को SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए चुनौती देंगी। मॉर्गन Money in the Bank इवेंट में रोंडा राउजी पर अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर चैंपियन बनी थीं। SummerSlam में भी वो किसी तरह अपनी चैंपियनशिप राउजी के खिलाफ रिटेन करने में कामयाब हुई थीं।

रोंडा राउजी ने लिव से मिली लगातार दो हार के बाद गुस्से में WWE ऑफिशियल्स पर हमला कर दिया था जिसके कारण कंपनी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। हालांकि, इसके बावजूद भी वो WWE प्रोग्रामिंग में दिखीं थी। आगामी कार्डिफ इवेंट में रोंडा राउजी, लिव के जीतने के बाद उन पर खतरनाक हमला कर सकती हैं, जिसके बाद दोनों के बीच एक और चैंपियनशिप मैच देखने मिल सकता है।

#3 WWE Clash at the Castle: जजमेंट डे के खिलाफ ऐज, बेथ फीनिक्स और रे मिस्टीरियो का हो सकता है इंटरजेंडर मैच

जजमेंट डे फैक्शन ऐज ने बनाया था, जिसमें उन्होंने रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट को भी शामिल किया था। Hell in a Cell शो के बाद हुए Raw में फिन बैलर ग्रुप के नए मेंबर बने थे। हालांकि, फिन के फैक्शन में शामिल होते ही बाकी मेंबर्स ने अपने ही लीडर रेटेड आर सुपरस्टार पर खतरनाक हमला कर दिया था।

SummerSlam 2022 में शानदार वापसी करने के बाद ऐज की जजमेंट डे के साथ दुश्मनी जारी है। इस हफ्ते हुए Raw में बेथ फीनिक्स हील फैक्शन के खिलाफ रिंग में नजर आईं थीं। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट के अनुसार, यूके इवेंट में जजमेंट डे के खिलाफ ऐज, बेथ फीनिक्स और रे मिस्टीरियो का मैच हो सकता है।

#2 कैरियन क्रॉस की वजह से रोमन रेंस के खिलाफ हार सकते हैं ड्रू मैकइंटायर

ड्रू मैकइंटायर 3 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम में होने वाले Clash at the Castle प्रीमियम लाइव में रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चुनौती देंगे। हालिया बैटिंग ओड्स के अनुसार ट्राइबल चीफ अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर सकते हैं। हालांकि, कई रेसलिंग जानकारों ने स्कॉटिश वॉरियर के जीतने की प्रबल संभावनाएं जताई हैं।

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस के मैच में कैरियन क्रॉस का दखल दिख सकता है। पूर्व NXT चैंपियन, स्कॉटिश वॉरियर पर हमला कर ट्राइबल चीफ को टाइटल रिटेन करने में मदद कर सकते हैं, जिसके बाद Extreme Rules 2022 इवेंट के मेन इवेंट में क्रॉस vs मैकइंटायर मैच देखने को मिल सकता है।

#4 थ्योरी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनकर बना सकते हैं कई रिकॉर्ड्स

मिस्टर Money in the Bank

थ्योरी मेन रोस्टर में आने के बाद काफी जल्दी टॉप पर पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्हें कंपनी ने लगातार बड़ा पुश दिया है, साथ ही वो लगातार नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। थ्योरी पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हैं और वो मौजूदा मिस्टर Money in the Bank हैं। बता दें कि थ्योरी MITB कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले यंगेस्ट WWE सुपरस्टार हैं।

यूनाइटेड किंगडम में होने वाले Clash at the Castle में भी थ्योरी एक साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। अगर 25 वर्षीय स्टार अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक कैश-इन करते हैं तब वो यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे। इसके साथ ही वो कंपनी के इतिहास के सबसे कम उम्र के WWE और यनिवर्सल चैंपियन भी बन जाएंगे।

