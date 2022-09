WWE Clash at the Castle: 4 बड़ी गलतियां जो इस इवेंट में देखने को मिलीं 

WWE Clash at the Castle में कई गलतियां देखने को मिलीं

WWE Clash at the Castle: WWE क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) 2022 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। यूके में हुए इस इवेंट में कई बेहतरीन मैच देखने को मिले और इसके साथ ही इस शो के दौरान कुछ यादगार पल भी देखने को मिले थे। बता दें, Clash at the Castle में दो बड़े डेब्यू देखने को मिले थे।

कुल मिलाकर, Clash at the Castle सफल शो साबित हुआ और एरीना में मौजूद दर्शकों ने भी बेहतरीन रिएक्शन देकर इस शो को यादगार बनाने में मदद की। हालांकि, यह काफी बेहतरीन इवेंट था लेकिन इस शो के दौरान WWE से कुछ गलतियां भी हुई थी। इस आर्टिकल में हम ऐसी ही 4 बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE Clash at the Castle में देखने को मिलीं।

4- WWE Clash at the Castle में एक भी टाइटल चेंज नहीं होना

WWE Clash at the Castle में SmackDown विमेंस चैंपियनशिप, आईसी चैंपियनशिप और अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड की गई थी। उम्मीद थी कि इस इवेंट में कम-से-कम एक टाइटल चेंज देखने को मिलेगा। वैसे भी, टाइटल चेंज होने से किसी भी इवेंट को देखने का मजा दोगुना हो जाता है।

हालांकि, Clash at the Castle में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और तीनों चैंपियंस मैच जीतकर अपने-अपने टाइटल रिटेन करने में कामयाब रहे थे। देखा जाए तो यह शो में हुई बड़ी गलती थी। खासकर, WWE के पास लिव मॉर्गन vs शायना बैजलर के SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच के दौरान टाइटल चेंज कराने का शानदार मौका था लेकिन उन्होंने लिव मॉर्गन को जीत के लिए बुक करके यह मौका हाथ से जाने दिया।

3- कैरियन क्रॉस का रोमन रेंस के मैच में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना

WWE सुपरस्टार कैरियन क्रॉस Clash at the Castle में रोमन रेंस vs ड्रू मैकइंटायर मैच के दौरान दर्शकों के बीच मौजूद थे। यही कारण है कि ऐसा लगा था कि वो मैच में दखल देते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, कैरियन क्रॉस ने इस मैच के दौरान ड्रू मैकइंटायर का ध्यान भटकाने के अलावा कुछ नहीं किया।

देखा जाए तो यह शो में हुई बड़ी गलती थी और कैरियन क्रॉस का रोमन रेंस vs ड्रू मैकइंटायर मैच में दखल कराने पर इस मैच को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती थी। बता दें, कैरियन क्रॉस ने इस साल WWE में वापसी के तुरंत बाद ड्रू मैकइंटायर पर जबरदस्त हमला कर दिया था। हालांकि, क्रॉस अभी तक रोमन रेंस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं।

2- ऑस्टिन थ्योरी को रोमन रेंस के मैच के दौरान एक बार फिर SummerSlam जैसी बुकिंग देना

WWE SummerSlam में ऑस्टिन थ्योरी ने रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच के दौरान अपना MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने की कोशिश की थी लेकिन ब्रॉक लैसनर ने थ्योरी पर हमला करते हुए उनकी चाल नाकाम कर दी थी। इस साल Clash at the Castle में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला और जब रोमन रेंस & ड्रू मैकइंटायर रिंग में धराशाई थे तो ऑस्टिन थ्योरी ने आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने की कोशिश की थी।

हालांकि, इस बार बैरीकेड के उस पार मौजूद दिग्गज बॉक्सर टायसन फ्यूरी ने ऑस्टिन थ्योरी पर हमला करके उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने से रोक दिया। देखा जाए तो लगातार दूसरे प्रीमियम लाइव इवेंट में थ्योरी का एक ही तरह इस्तेमाल करना बड़ी गलती थी। अगर WWE थ्योरी का MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन नहीं कराना चाहती थी तो उनसे रोमन रेंस vs ड्रू मैकइंटायर मैच के दौरान दखल कराने का कुछ खास मतलब नहीं बनता था।

1- WWE Clash at the Castle में यूके के सुपरस्टार्स की हार होना

WWE Clash at the Castle में यूके के दो सुपरस्टार्स शेमस और ड्रू मैकइंटायर होमटाउन क्राउड के सामने परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए थे। इस इवेंट में शेमस ने आईसी चैंपियन गुंथर जबकि ड्रू मैकइंटायर ने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का सामना किया था। उम्मीद थी कि WWE इस इवेंट में शेमस या ड्रू मैकइंटायर में से किसी एक को जीत के लिए बुक करके यूके के दर्शकों को खुश होने का मौका दे सकती है।

बता दें, ड्रू मैकइंटायर और शेमस दोनों ही सुपरस्टार्स के पास Clash at the Castle में अपने-अपने मैच जीतकर इतिहास रचने का मौका था। हालांकि, ये दोनों ही सुपरस्टार्स अपने-अपने मैच हार गए थे और यह शो में हुई बहुत बड़ी गलती थी। बता दें, होमटाउन हीरोज ड्रू मैकइंटायर और शेमस के हारने की वजह से एरीना में मौजूद दर्शक काफी निराश हुए थे।

