WWE Clash at the Castle में होने जा रहे 4 मैच जिनमें दखल की संभावना सबसे ज्यादा है 

Clash at the Castle: WWE के अगले इवेंट क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) के शुरू होने में कुछ ही घंटे रह गए हैं। Clash at the Castle के लिए अभी तक कुल 6 मैचों का ऐलान हुआ है और इस बात की संभावना काफी कम है कि इस इवेंट के मैच कार्ड में और मैच शामिल किए जाए।

बता दें, WWE ने Clash at the Castle के लिए रोमन रेंस vs ड्रू मैकइंटायर मैच सहित कई बड़े मुकाबले बुक किये हैं। इनमें से कुछ मैचों में सुपरस्टार्स के दखल की संभावना बनी हुई है। इस आर्टिकल में हम WWE Clash at the Castle में होने जा रहे 4 ऐसे ही बड़े मैचों का जिक्र करने वाले हैं जिनमें दखल की संभावना सबसे ज्यादा है।

4- WWE Clash at the Castle में लिव मॉर्गन vs शायना बैजलर

WWE Clash at the Castle में SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में वर्तमान चैंपियन लिव मॉर्गन का शायना बैजलर से सामना होने जा रहा है। इस मैच के बिल्ड-अप के दौरान शायना बैजलर ने लिव पर दबदबा बनाया है और वो यह मैच जीतने की बड़ी दावेदार बन चुकी हैं। बता दें, पूर्व SmackDown विमेंस चैंपियन रोंडा राउजी के इस मैच में दखल की संभावना बनी हुई है।

रोंडा राउजी को लिव मॉर्गन के खिलाफ मैच में ही अपना SmackDown विमेंस टाइटल गंवाना पड़ा था और रोंडा असल जिंदगी में शायना बैजलर के साथ काफी अच्छी दोस्त हैं। यही कारण है कि संभव है कि रोंडा राउजी इस मैच में दखल देकर शायना बैजलर को नई SmackDown विमेंस चैंपियन बनाने में मदद कर सकती हैं।

3- WWE आईसी चैंपियन गुंथर vs शेमस

WWE आईसी चैंपियन गुंथर को Clash at the Castle में शेमस के खिलाफ मैच में अपना टाइटल डिफेंड करना है। ये दोनों ही ताकतवर सुपरस्टार्स हैं और इन दोनों के बीच खतरनाक मैच होने की उम्मीद है। देखा जाए तो शेमस आईसी चैंपियनशिप जीतकर ग्रैंडस्लैम चैंपियन बनना चाहते हैं।

यही कारण है कि वो इस मैच में अपने साथियों बुच और रिज हॉलैंड से दखल करा सकते हैं। हालांकि, इस मैच के दौरान गुंथर के कॉर्नर में भी लुडविग काइजर मौजूद रहेंगे और वो भी मैच के दौरान अपने साथी की मदद करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि इस मैच में गुंथर और शेमस में से किसकी जीत हो पाती है।

2- ऐज & रे मिस्टीरियो vs जजमेंट डे

WWE Clash at the Castle में ऐज & रे मिस्टीरियो को टैग टीम मैच में जजमेंट डे के फिन बैलर & डेमियन प्रीस्ट का सामना करना है। यह बात तो पक्की है कि जजमेंट डे की रिया रिप्ली इस मैच में दखल देकर अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश कर सकती हैं। इसके अलावा रे मिस्टीरियो के बेटे डॉमिनिक के भी मैच में दखल की संभावना बनी हुई है।

बता दें, डॉमिनिक इस टैग टीम मैच में खुद के शामिल नहीं किये जाने की वजह से नाखुश हैं और इस मैच के दौरान उनके हील टर्न लेने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर डॉमिनिक इस मैच के दौरान हील टर्न लेते हैं तो वो अपने पिता रे मिस्टीरियो और ऐज की हार का कारण बन सकते हैं।

1- अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस vs ड्रू मैकइंटायर

WWE Clash at the Castle में होने जा रहे सबसे बड़े मैच में रोमन रेंस को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करना है। इस मैच के काफी धमाकेदार होने की उम्मीद है और इसके साथ ही मैच में कई सुपरस्टार्स के दखल की संभावना बनी हुई है। इस मैच के दौरान द उसोज और सैमी जेन दखल देते हुए दिखाई दे सकते हैं।

इसके अलावा मैच में कैरियन क्रॉस के भी दखल की संभावना बनी हुई है। देखा जाए तो रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर दोनों ही कैरियन क्रॉस के दुश्मन हैं। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि क्रॉस के दखल देने की स्थिति में इस मैच में किसकी हार होती है। बता दें, इस मैच के दौरान 'द फीन्ड' ब्रे वायट की वापसी की भी अटकलें लगाई जा रही हैं और यह देखना रोचक होगा कि इस मैच के दौरान द फीन्ड की सचमुच वापसी होती है या नहीं।

