WWE Clash at the Castle रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स: 3 सितंबर 2022

WWE Clash at the Castle में कई जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले

WWE Clash at the Castle: WWE का यूके में हुआ प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) अब समाप्त हो चुका है। 60 हजार से ज्यादा फैंस ने इस इवेंट को लाइव देखा और उन्हें बहुच ही जबरदस्त एक्शन-पैख शो देखने को मिला, जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि WWE ने फैंस को निराश नहीं किया।

इस प्रीमियम लाइव इवेंट में कुल मिलाकर 7 मैच देखने को मिले, जिसमें 6 मुकाबले मेन शो और एक मैच प्री-शो में हुआ। शो में तीन चैंपियनशिप, एक सिंगल्स, एक टैग टीम, एक सिक्स मैन और एक सिक्स विमेंस टैग टीम मैच देखने को मिला। रोमन रेंस, सैथ रॉलिंस, लिव मॉर्गन, ऐज, रे मिस्टीरियो, बेली, इयो स्काई और डकोटा काई जैसे सुपरस्टार्स का जलवा देखने को मिला।

साथ ही बहुत बड़ा हील टर्न भी Clash at the Castle में हुआ, जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। प्री-शो में मैडकैप मॉस और द स्ट्रीट प्रॉफिट्स (मोंटेज फोर्ड और एंजलो डॉकिंस) ने सिक्स मैन टैग टीम मुकाबले में थ्योरी और द अल्फा अकादमी (चैड गेबल और ओटिस) को मात दी। आइए अब बिना किसी देरी के आइए नजर डालते हैं WWE Clash at the Castle के रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स पर:

#) WWE Clash at the Castle में डैमेज कंट्रोल की बेली, डकोटा काई और इयो स्काई ने बियांका ब्लेयर, एलेक्सा ब्लिस और ओस्का को हराया। बेली ने Raw विमेंस चैंपियन को पिन करते हुए अपनी टीम के लिए जीत दर्ज की।

#) WWE Clash at the Castle में गुंथर ने शेमस को एक्शन-पैक मुकाबले में हराते हुए आईसी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया। मैच के बाद शेमस को फैंस की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिली और साथ ही इम्पीरियम का रीयूनियन भी देखने को मिला।

#) WWE Clash at the Castle में लिव मॉर्गन ने शायना बैजलर को मात देते हुए SmackDown विमेंस चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया।

#) WWE Clash at the Castle ऐज और रे मिस्टीरियो ने टैग टीम मुकाबले में जजमेंट डे के फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को हराया। मैच के बाद डॉमिनिक का हील टर्न देखने को मिला। उन्होंने पहले ऐज को लो ब्लो दिया और फिर अपने पिता रे मिस्टीरियो के ऊपर भी अटैक कर दिया।

#) WWE Clash at the Castle में सैथ रॉलिंस ने मैट रिडल को हरा दिया। रॉलिंस ने स्टॉम्प देने के बाद रिडल को पिन किया और जीत दर्ज की।

#) WWE Clash at the Castle के मेन इवेंट में रोमन रेंस ने ड्रू मैकइंटायर को हराते हुए WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। रोमन रेंस के भाई सोला सिकोआ के चौंकाने वाले डेब्यू के कारण रोमन रेंस की जीत हुई।

