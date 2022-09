WWE में Roman Reigns की बादशाहत 735 दिनों के बाद जारी, एक बार फिर चीटिंग के जरिए मेन इवेंट में पूर्व चैंपियन को किया धराशाई

WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस

Roman Reigns vs Drew Mcintyre: WWE क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle 2022) के मेन इवेंट में रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर (Roman Reigns vs Drew Mcintyre) के बीच अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। रोमन रेंस ने चीटिंग के जरिए इस मैच को जीतते हुए अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया और 735 दिनों के बाद भी उनकी बादशाहत कायम है।

मेन इवेंट में दोनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जिसमें एक्शन की कोई कमी नहीं थी। क्राउड पूरी तरह रेंस के खिलाफ था और ड्रू मैकइंटायर को अपने होमटाउन क्राउड की तरफ से शानदार समर्थन मिला। इस बीच टायसन फ्यूरी और कैरियन क्रॉस ने फैंस के बीच बैठकर इस मैच का लुत्फ उठाया। क्रॉस ने मैच के शुरुआत में मैकइंटायर का ध्यान भटकाया था, लेकिन इसके बाद वो किसी खास भूमिका में दिखाई नहीं दिए।

रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच, स्पीयर और अपना सबमिशन मूव Guillotine का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ड्रू मैकइंटायर ने इस बीच लगातार किकआउट करते हुए अपनी जीत की उम्मीद को जीवित रखा। इस बीच मैकइंटायर के एक क्लेमोर किक से रेफरी भी नॉक-आउट हो गए थे और इसका फायदा थ्योरी ने उठाना चाहा। वो Money in the Bank ब्रीफकेस कैशइन करने गए, लेकिन टायसन फ्यूरी ने उन्हें पंच मारते हुए ढेर कर दिया।

Roman Reigns vs Drew Mcintyre मैच में WWE सुपरस्टार सोला सिकोआ का हुआ डेब्यू

मैच में एक पल ऐसा भी आया था जब ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस को स्पीयर लगाया और फिर क्लेमोर किक लगाई। रेफरी जब काउंट कर रहे थे तभी सोला सिकोआ ने चौंकाने वाला डेब्यू किया और रेफरी को रिंग के बाहर खींच लिया। सिकोआ ने फिर मैकइंटायर का ध्यान भटकाया और अंत में रोमन रेंस ने ड्रू को स्पीयर हिट करते हुए धराशाई कर दिया।

रोमन रेंस ने मैकइंटायर को पिन किया और अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। टायसन फ्यूरी ने मैच के बाद रिंग में आकर रोमन रेंस के साथ हाथ मिलाया और फिर ड्रू मैकइंटायर की तारीफ करते हुए उनके लिए गाना भी गाया।

हालांकि एक बात तो साफ है कि अगर सोला सिकोआ नहीं आते तो रोमन रेंस के लिए जीत दर्ज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता और उनके टाइटल के हारने की उम्मीद ज्यादा लग रही थी। सोला सिकोआ अब ब्लडलाइन का हिस्सा बन गए हैं और रोमन रेंस ने एक बार फिर चीटिंग के जरिए ही अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया। अब देखना होगा कि सिकोआ अपने एक्शन के लिए क्या कहते हैं और रेंस का अगला चैलेंजर कौन होता है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by मयंक मेहता