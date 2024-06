WWE Clash At The Castle Bayley Title Match: WWE ने Clash at the Castle के लिए एक और बड़े चैंपियनशिप मुकाबले का ऐलान कर दिया है। इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) में मौजूदा चैंपियन पर हुए बड़े हमले के बाद इस मैच को स्कॉटलैंड में होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए ऑफिशियल किया गया। यह सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि WWE विमेंस चैंपियन बेली (Bayley) हैं।

नाया जैक्स इस साल की Queen of the Ring हैं। Queen of the Ring टूर्नामेंट जीतने की वजह से नाया को SummerSlam 2024 में WWE विमेंस चैंपियनशिप मैच मिलने वाला है। चूंकि, बेली मौजूदा WWE विमेंस चैंपियन हैं, यही कारण है नाया ने इस हफ्ते SmackDown में अपने सैगमेंट के दौरान उन्हें रिंग में बुलाया।

हालांकि, रोल मॉडल के एरीना में एंट्री करने के बाद उनपर पाइपर निवेन द्वारा जबरदस्त हमला किया गया। WWE विमेंस चैंपियन इस दौरान खुद को हमले से बचा नहीं पाईं और वो चारों खाने चित्त हो गईं। चेल्सी ग्रीन ने दावा किया कि उनकी साथी पाइपर अगली विमेंस चैंपियन बनने वाली हैं।

अब WWE ने सोशल मीडिया के जरिए इस चैंपियनशिप मुकाबले को ऑफिशियल कर दिया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि निवेन इस मुकाबले में बेली के लिए कड़ी चुनौती पेश करने वाली हैं। यही नहीं, मैच में चेल्सी ग्रीन का भी दखल देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि रोल मॉडल इस मैच में अपना टाइटल रिटेन कर पाती हैं या नहीं।

WWE विमेंस चैंपियन बेली ने अपनी चैंपियनशिप आखिरी बार कब डिफेंड की थी?

बेली को हाल ही में संपन्न हुए King and Queen of the Ring इवेंट में मैच लड़ने का मौका नहीं मिला था। उन्होंने अपनी WWE विमेंस चैंपियनशिप आखिरी बार Backlash France में डिफेंड की थी। इस मुकाबले में रोल मॉडल का ट्रिपल थ्रेट मैच में नेओमी और टिफनी स्ट्रैटन से सामना हुआ।

देखा जाए तो ये दोनों ही बेहतरीन सुपरस्टार्स हैं इसलिए इस मैच में बेली को काफी मुश्किलें आईं। हालांकि, अंत में WWE विमेंस चैंपियन ने नेओमी के मूव को काउंटर करने के बाद उन्हें पिन करते हुए मैच जीत लिया था।