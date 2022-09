WWE Clash at the Castle में पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन ने अपने दुश्मन का बुरा हाल करते हुए जीता बड़ा मैच, प्रीमियम लाइव इवेंट में हार का सिलसिला टूटा

WWE Clash at the Castle में सैथ रॉलिंस ने शानदार मुकाबले में रिडल को हराया

Seth Rollins vs Riddle: WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) ने क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) में मैट रिडल (Matt Riddle) का सामना किया। इस जबरदस्त मुकाबले में इन दोनों ही सुपरस्टार्स से बेहतरीन एक्शन देखने को मिला और इस वजह से मैच देखने का मजा दोगुना हो गया था। अंत में, पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन सैथ रॉलिंस ने इस मैच में मैट रिडल को हराते हुए लंबे समय बाद किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में जीत दर्ज की।

WWE Clash at the Castle में मैट रिडल और सैथ रॉलिंस का हुआ आमना-सामना

WWE Clash at the Castle में सैथ रॉलिंस और मैट रिडल ने मैच की शुरूआत होते ही एक-दूसरे पर जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया था। Clash at the Castle में हुए इस मैच के बिल्ड-अप के दौरान सैथ रॉलिंस और रिडल एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन बनकर उभरे थे और यही वजह है कि इस मैच के दौरान ये दोनों सुपरस्टार्स एक-दूसरे का बुरा हाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे।

बता दें, यह मैच काफी लंबा चला था और इस मैच के अंत में ये दोनों सुपरस्टार्स थककर चूर हो गए थे। हालांकि, इसके बावजूद भी इन दोनों सुपरस्टार्स ने फाइट करना बंद नहीं किया था। बता दें, इस मैच के दौरान सैथ रॉलिंस ने मैट रिडल के मेंटर रैंडी ऑर्टन के मूव का इस्तेमाल करके उनके साथ माइंड गेम खेलने की भी कोशिश की थी। अंत में, सैथ रॉलिंस ने सेकेंड रोप से रिडल को स्टॉम्प देने के बाद उन्हें पिन करते हुए इस मैच का अंत कर दिया था।

सैथ रॉलिंस की यह जीत काफी खास है और Royal Rumble 2022 के बाद यह पहला मौका है जब सैथ रॉलिंस को किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में जीत मिली है। यह देखना रोचक होगा कि आने वाले समय में रिडल को सैथ रॉलिंस के खिलाफ रीमैच मिलने वाला है या फिर इस मैच के साथ ही इन दोनों सुपरस्टार्स की दुश्मनी का अंत हो चुका है।

Edited by Subham Pal