हाल ही में WWE रिंग तोड़ने वाले 154 किलो के फेमस रेसलर ने की सगाई, सोशल मीडिया पर किया बड़ा ऐलान

WWE फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। WWE रॉ(Raw) सुपरस्टार कीथ ली(Keith Lee) और मिया यिम(Mia Yim) ने अपनी इंगेजमेंट का ऐलान कर दिया है। WWE यूनिवर्स को कुछ समय पहले ही पता चला था कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। NXT में भी दोनों ने साथ में काफी काम किया। साल 2020 में दोनों की मेन रोस्टर में एंट्री हुई। कीथ ली जल्द ही टाइटल पिक्चर में आ गए थे।

WWE सुपरस्टार्स कीथ ली और मिया यिम ने की सगाई

WWE सुपस्टार मिया यिम इस समय रेट्रीब्यूशन ग्रुप का हिस्सा हैं। फैंस के लिए ये खबर काफी बड़ी है। कई साल डेट करने के बाद सोशल मीडिया पर अब दोनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मिया यिम ने अपने ट्विटर पेज पर फोटो अपलोड की। जिसमें कीथ ली भी साथ में नजर आ रहे हैं। उन्होंने शानदार कैप्शन I said yes. Mr. and Mrs. Lee इसमें लिखा है। दोनों के चेहरे पर काफी अच्छी मुस्कान देखने को मिल रही है। मिया यिम ने इस पिक्चर में अपनी अंगूठी भी दिखाई है।

WWE में इस समय कई कपल साथ में काम कर रहे हैं। कई ने कीथ ली और मिया यिम की तरह इंगेजमेंट भी कर ली है। पिछले साल भी कई सुपरस्टार्स के नाम सामने आए थे। पिछले साल की शुरूआत में ही शार्लेट फ्लेयर और एंड्राडे ने अपनी इंगेजमेंट का ऐलान किया था। ये दोनों इसके बाद काफी चर्चा में आ गए थे। बैकी लिंच और सैथ रॉलिंस का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

कीथ ली इस समय बड़े सुपरस्टार हैं। लगातार उन्हें पुश मिल रहा है। रिंग में जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने अभी तक दी है। शुरूआत से ही उन्हें अच्छे मैचों में परफॉर्म करने का मौका मिला है। आने वाले समय में वो किसी बड़े टाइटल को जीत सकते हैं। मिया यिम ने भी रेट्रीब्यूशन ग्रुप में शामिल होकर सभी का ध्यान अपनी और खींचा है।

