WWE Crown Jewel 2021 मैचकार्ड: दिग्गजों के बीच होगा ऐतिहासिक मैच, रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मचाएंगे बवाल?

WWE क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) पीपीवी अगला बड़ा इवेंट होने वाला है, जोकि सऊदी अरब में होगा। 2019 के बाद यह पहला मौका है जब सऊदी अरब में WWE का कोई इवेंट होने वाला है। Crown Jewel इवेंट के लिए WWE ने जबरदस्त मैचों का ऐलान किया है और कई दिग्गज सुपरस्टार्स एक्शन में नजर आने वाले हैं।

Crown Jewel पीपीवी में King of the Ring और Queen of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल भी होने वाला है। RAW से जेवियर वुड्स और SmackDown से फिन बैलर ने King of The Ring टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। दूसरी तरफ RAW से डूड्रॉप और SmackDown से जेलिना वेगा ने फाइनल में जगह बनाई। फिन बैलर vs जेवियर वुड्स और डूड्रॉप vs जेलिना वेगा के बीच ऐतिहासिक मैच होने वाला है।

इन दोनों टूर्नामेंट के फाइनल के अलावा Crown Jewel में रोमन रेंस, ब्रॉक लैसनर, ऐज, सैथ रॉलिंस, गोल्डबर्ग, बैकी लिंच, बिग ई, ड्रूू मैकइंटायर, साशा बैंक्स, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स, रिडल, ओमोस, बियांका ब्लेयर जैसे सुपरस्टार्स इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं।

यूनिवर्सल चैंपियनशिप, WWE चैंपियनशिप, Raw टैग टीम चैंपियनशिप और SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच Crown Jewel पीपीवी में होने वाे है। इसके अलावा ऐज और सैथ रॉलिंस के बीच उनकी दुश्मनी का आखिरी मुकाबला Hell in a Cell के अंदर होगा, तो साथ ही में गोल्डबर्ग और बॉबी लैश्ले के बीच नो होल्ड्स बार्ड मुकाबला होने वाला है। इन दोनों की दुश्मनी भी इस मैच के साथ खत्म हो सकती है। फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच होने वाला मैच का ही है। मंसूर का मैच भी सिंगल्स मुकाबले में अली के खिलाफ होगा।

WWE Crown Jewel 2021 का अबतक का मैचकार्ड इस प्रकार है:

1-) रोमन रेंस (चैंपियन) vs ब्रॉक लैसनर (यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

2-) बिग ई (चैंपियन) vs ड्रू मैकइंटायर (WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

3-) रैंडी ऑर्टन और रिडल (चैंपियन) vs एजे स्टाइल्स और ओमोस (Raw टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

4-) बैकी लिंच (चैंपियन) vs साशा बैंक्स vs बियांका ब्लेयर (SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

5-) ऐज vs सैथ रॉलिंस (Hell in a Cell मैच)

6-) गोल्डबर्ग vs बॉबी लैश्ले (नो होल्ड्स बार्ड मैच)

7-) फिन बैलर vs जेवियर वुड्स (King of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल)

8-) डूड्रॉप vs जेलिना वेगा (Queen Crown टूर्नामेंट का फाइनल)

9-) अली vs मंसूर

Edited by मयंक मेहता