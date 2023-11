WWE Crown Jewel 2023 का मैचकार्ड और जबरदस्त रोमांच को भारत में कब, कहां, कितने बजे, कैसे लाइव देखा जा सकता है?

WWE Crown Jewel : WWE इस समय अपने अगले प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन ज्वेल (Crown Jewel 2023) की तैयारी कर रही है। कुछ ही घंटों बाद इस खास शो की शुरुआत होगी, जिसमें फैंस को एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा कई दिग्गज सुपरस्टार्स एक्शन में भी दिखाई देने वाले हैं।

Crown Jewel 2023 के लिए WWE ने रोमन रेंस, जॉन सीना, सैथ रॉलिंस, लोगन पॉल, एलए नाइट, रिया रिप्ली, कोडी रोड्स, इयो स्काई, रे मिस्टीरियो, सैमी ज़ेन, डेमियन प्रीस्ट, नाया जैक्स, शेना बैज़लर, ज़ोई स्टार्क, सोलो सिकोआ, ड्रू मैकइंटायर, जेडी मैकडॉना, राकेल रॉड्रिगेज़ जैसे सुपरस्टार्स को बुक किया है। इस आर्टिकल के जरिए हम आपको Crown Jewel 2023 से जुड़ी सभी अहम जानकारी के बारे में बताने वाले हैं।

WWE Crown Jewel 2023 का आयोजन कब और कहां होने वाला है?

आपको बता दें कि WWE Crown Jewel 2023 का आयोजन 4 नवंबर 2023 को होने वाला है। यह प्रीमियम लाइव इवेंट सऊदी अरब के रियाद के मोहम्मद अब्दु एरीना से लाइव आने वाला है।

WWE Crown Jewel 2023 को भारत में फैंस कब, कहां, कितने बजे और कैसे लाइव देख सकते हैं?

WWE के दूसरे इवेंट की तरह Crown Jewel 2023 भी भारत में लाइव आएगा। भारत में फैंस सऊदी अरब में होने वाले इस प्रीमियम लाइव इवेंट को शनिवार 4 नवंबर रात 10:30 बजे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं। इंग्लिश में फैंस शो को सोनी टेन 1, हिंदी में सोनी टेन 3 और तमिल-तेलुगु में सोनी टेन 4 पर देख सकते हैं।

इसके अलावा ऑन-लाइन इस इवेंट को सोनी लिव ऐप और जियो टीवी पर भी देखा जा सकता है। फैंस को बता दें कि WWE Crown Jewel 2023 की लाइव कमेंट्री और पल-पल के अपडेट्स Sportskeeda Hindi पर भी मिलेंगे।

WWE Crown Jewel 2023 के लिए कौन-कौन से मैचों का ऐलान किया गया है?

WWE ने इस इवेंट के लिए कुल मिलाकर 8 मैचों का ऐलान किया है, जिसमें 5 मैच चैंपियनशिप के लिए होने वाले हैं और तीन मुकाबले नॉन-टाइटल होने वाले हैं। इसके अलावा इन 8 में से 7 मैच मेन शो और एक मुकाबला प्री-शो में होगा। इस प्रीमियम लाइव इवेंट का मैच कार्ड इस प्रकार है:

1- सैमी ज़ेन vs जेडी मैकडॉना (प्री-शो)

2- रिया रिप्ली vs ज़ोई स्टार्क vs शेना बैज़लर vs नाया जैक्स vs राकेल रॉड्रिगेज़ (विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फैटल 5वे मैच)

3- जॉन सीना vs सोलो सिकोआ

4- रे मिस्टीरियो vs लोगन पॉल (यूएस चैंपियनशिप मैच)

5- इयो स्काई vs बियांका ब्लेयर (विमेंस चैंपियनशिप मैच)

6- कोडी रोड्स vs डेमियन प्रीस्ट

7- सैथ रॉलिंस vs ड्रू मैकइंटायर (वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच)

8- रोमन रेंस vs एलए नाइट (अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)