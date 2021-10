WWE Crown Jewel: 4 मैच जो आपको जरूर देखना चाहिए

WWE क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) 2021 पीपीवी अब कुछ ही दिन दूर रह गया है, जिसके मैच कार्ड में कई धमाकेदार मुकाबलों को जोड़ा गया है। रोमन रेंस (Roman Reigns), RK-Bro (रैंडी ऑर्टन और रिडल), बैकी लिंच (Becky Lynch) और बिग ई (Big e) अपने-अपने टाइटल्स को डिफेंड करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे।

इसके अलावा गोल्डबर्ग (Goldberg) vs बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley) नो होल्ड्स बार्ड मैच, सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) vs ऐज (Edge) Hell in a Cell मैच भी देखने को मिलेगा। मगर इस इवेंट को सबसे ज्यादा खास 'किंग ऑफ द रिंग' और 'क्वींस क्राउन' टूर्नामेंट के फाइनल मैच बना रहे होंगे।

एक तरफ फिन बैलर (Finn Balor) और ज़ेवियर वुड्स (Xavier Woods) किंग बनने की कोशिश करेंगे, वहीं जेलिना वेगा (Zelina Vega) और डूड्रॉप (Doudrop) क्वीन बनने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली हैं। इस आर्टिकल में हम WWE Crown Jewel के उन 4 मुकाबलों के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए।

WWE Crown Jewel में ऐज vs सैथ रॉलिंस

ऐज और सैथ रॉलिंस की दुश्मनी पिछले कई महीनों से चली आ रही है। Money in the Bank 2021 में ऐज जब WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में रोमन रेंस को हराने के बेहद करीब आ पहुंचे थे, तब रॉलिंस का दखल उनकी हार का कारण बना था। इसी वजह से उनकी दुश्मनी ने आगे चलकर विकराल रूप लिया।

SummerSlam 2021 में WWE हॉल ऑफ फेमर को रॉलिंस पर विजय प्राप्त हुई थी। वहीं एक SmackDown एपिसोड में रॉलिंस भी ऐज को हरा चुके हैं, यानी दोनों की यह प्रतिद्वंदिता अभी 1-1 की बराबरी पर है और इस फ्यूड में विजयी रहने के लिए दोनों Crown Jewel में Hell in a Cell मैच को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे।

हालिया SmackDown एपिसोड में ऐज ने कहा था कि Crown Jewel के बाद ये दुश्मनी समाप्त होने वाली है। लेकिन आपको याद दिला दें कि रॉलिंस और ऐज को Raw में ड्राफ्ट किया गया है, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या वाकई में दोनों की दुश्मनी अंतिम रूप लेने वाली है।

1 / 4 NEXT

Edited by Neeraj sharma