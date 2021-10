WWE Crown Jewel: 4 बड़ी गलतियां जो शो में नहीं होनी चाहिए 

WWE के अगले इवेंट क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) के लिए बिल्ड-अप लगभग समाप्त हो चुका है और अब Crown Jewel से पहले केवल Raw के एक एपिसोड का आयोजन किया जाना बाकी है। देखा जाए तो Crown Jewel का मैच कार्ड काफी शानदार लग रहा है और एक बेहतरीन शो की उम्मीद की जा सकती है। खासकर, Crown Jewel में सभी की निगाहें यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) vs ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) के मैच पर होगी।

इसके अलावा गोल्डबर्ग vs बॉबी लैश्ले का मैच भी काफी शानदार साबित हो सकता है। साथ ही, इस शो के दौरान WWE चैंपियनशिप, SmackDown विमेंस चैंपियनशिप और Raw टैग टीम चैंपियनशिप भी डिफेंड की जानी है। वहीं, King और Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल भी इसी शो के दौरान होने हैं इसलिए ऐसा लग रहा है कि फैंस को Crown Jewel का धमाकेदार शो देखने को मिलने वाला है। हालांकि, इस शो के दौरान गलतियां करने से बचना चाहिए। इस आर्टिकल में हम ऐसी ही 4 बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE Crown Jewel में नहीं होनी चाहिए।

4- WWE Crown Jewel में SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में तीनों सुपरस्टार्स को कमजोर दिखाना

इस हफ्ते SmackDown में साशा बैंक्स ने बियांका ब्लेयर द्वारा बैकी लिंच का ध्यान भटकने का फायदा उठाकर बैकी को हराते हुए उनकी विनिंग स्ट्रीक तोड़ दी थी। बता दें, Crown Jewel में बैकी लिंच को साशा बैंक्स और बियांका के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में अपना SmackDown विमेंस टाइटल डिफेंड करना है। हालांकि, इस मैच में बैकी लिंच की हार नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें चैंपियन बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है।

यही नहीं, इस मैच में बैकी के साथ-साथ बियांका ब्लेयर और साशा बैंक्स को भी कमजोर दिखाई जाने की गलती नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे इन सभी सुपरस्टार्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच एक जबरदस्त फाइट के बाद मैच का अंत होना चाहिए।

