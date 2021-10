WWE Crown Jewel: 4 चीजें जो इस शो की खास बात रही 

WWE क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) इवेंट अब समाप्त हो चुका है और इस पीपीवी के लिए कई बेहतरीन मैच बुक किये गए थे। यही कारण है कि यह धमाकेदार शो साबित हुआ। इस शो के मेन इवेंट में यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) का सामना ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) से हुआ। इसके अलावा भी इस शो के दौरान कई बेहतरीन मैच देखने को मिले। बता दें, कई फ्यूड्स Crown Jewel के जरिए समाप्त हो चुके हैं।

इसके अलावा Crown Jewel के इस शो के दौरान ही जेवियर वुड्स King of the Ring जबकि जेलिना वेगा Queen of the Ring बनी। कई ऐसी चीजें रही जिसने सऊदी अरब में हुए इस शो को खास बनाने में मदद की। इस आर्टिकल में हम ऐसी ही 4 बड़ी चीजों का जिक्र करने वाले हैं जो हाल ही संपन्न हुए Crown Jewel शो की खास बात रही।

4- WWE Crown Jewel में हुआ ऐज vs सैथ रॉलिंस का Hell in a Cell मैच

WWE Crown Jewel 2021 के मेन शो की शुरूआत ऐज vs सैथ रॉलिंस के Hell in a Cell मैच से हुई। जैसा कि उम्मीद थी कि यह काफी बेहतरीन मैच था और इसे शो में हुआ सबसे बेहतरीन मैच कहना गलत नहीं होगा। इस पूरे मैच के दौरान इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हिंसक फाइट देखने को मिली थी और इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक-दूसरे को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।

इस दौरान रिंग के नीचे मौजूद चीजों का भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वहीं, इस मैच का अंत काफी रोचक रहा था जहां ऐज ने रॉलिंस के खिलाफ उन्हीं के मूव का इस्तेमाल करके मैच खत्म किया था। बता दें, ऐज ने रॉलिंस को स्टील चेयर पर कर्ब स्टॉम्प देकर उन्हें पिन करते हुए मैच जीत लिया था। इस जीत के साथ ही ऐज ने रॉलिंस से अपना बदला ले लिया है और अब इन दोनों सुपरस्टार्स का फ्यूड समाप्त हो चुका है।

