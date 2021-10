WWE Crown Jewel: 4 सुपरस्टार्स जो पहली बार मैच लड़ते हुए नजर आएंगे 

WWE क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) इवेंट के आयोजन में एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है। इस साल Crown Jewel के लिए कई धमाकेदार मैच बुक किये गए हैं और अभी तक इस पीपीवी के मैच कार्ड में कुल 9 मैच शामिल किये गए हैं। Crown Jewel में होने जा रहे सबसे बड़े मैच में WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) का सामना ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) से होना है। बता दें, इस इवेंट से पहले SmackDown के आखिरी एपिसोड में बीस्ट इंकार्नेट अपने मैच को हाइप करने के लिए आने वाले हैं।

इसके अलावा Crown Jewel में ऐज vs सैथ रॉलिंस, बॉबी लैश्ले vs गोल्डबर्ग, बिग ई vs ड्रू मैकइंटायर जैसे बेहतरीन मैच भी देखने को मिलने वाले हैं। यही नहीं, कुछ ऐसे भी सुपरस्टार्स हैं जो इस साल पहली बार सऊदी अरब में होने जा रहे किसी इवेंट में कम्पीट करने जा रहे हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 4 सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो WWE Crown Jewel में पहली बार मैच लड़ते हुए नजर आएंगे।

4- WWE सुपरस्टार बियांका ब्लेयर Crown Jewel में पहली बार कम्पीट करने वाली हैं

अभी तक सऊदी अरब में होने वाले शोज में ज्यादा विमेंस सुपरस्टार्स को मैच लड़ने का मौका नहीं मिल पाया है। बियांका ब्लेयर भी एक ऐसी सुपरस्टार हैं जो इस साल Crown Jewel में पहली बार मैच लड़ते हुए दिखाई देने वाली हैं। बियांका ने साल 2020 में WrestleMania 36 में अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया था और उनके मेन रोस्टर डेब्यू के बाद पहली बार सऊदी अरब में किसी इवेंट का आयोजन होने जा रहा है।

बता दें, WWE Crown Jewel में बियांका ब्लेयर, बैकी लिंच और साशा बैंक्स के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच का हिस्सा हैं। इस मैच में SmackDown विमेंस चैंपियनशिप दांव पर होगी और यह देखना रोचक होगा कि बियांका यह मैच जीतकर अपने करियर में एक बार फिर SmackDown विमेंस चैंपियन बनने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं।

