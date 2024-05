WWE King and Queen of the Ring में 38 साल का Superstar करेगा मौजूदा चैंपियन की बादशाहत खत्म? पूर्व रेसलर ने की भविष्यवाणी

Former Superstar huge prediction IC Championship Match: पूर्व WWE सुपरस्टार एडन इंग्लिश (Aiden English) ने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) प्रीमियम लाइव इवेंट में होने वाले एक चैंपियनशिप मैच को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी अपने पॉडकास्ट में की है।

एडन का मानना है कि सैमी ज़ेन की 47 दिनों की चैंपियनशिप रन इस इवेंट में होने वाले ट्रिपल थ्रेट मैच में खत्म हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कौन सा सुपरस्टार इस रन को खत्म करेगा। REBOOKED Wrestling Podcast में उन्होंने King and Queen of the Ring में होने वाले इस मैच को लेकर कहा,

"मुझे लगता है कि यह बेहद अच्छा होगा। ऐसा लगता है कि यह अबतक नहीं है। मुझे लगता है कि यह चैड गेबल का पल है हालांकि हमने सैमी ज़ेन को WrestleMania XL में जीत दिलाई थी। हमने चैड गेबल को एक हील के तौर पर बना दिया है। मुझे लगता है कि उन्होंने बेहद अच्छा काम किया है। मैं समझता हूं कि चैड यहां टाइटल जीतेंगे और इसको अपने पास ही रखेंगे।"

चैड गेबल इससे पहले 2023 में दो बार टाइटल के लिए चैलेंज कर चुके हैं। इन दोनों ही मौकों में उन्हें हार मिली थी। उस समय इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप गुंथर के पास थी। चैड की बेटी इनमें से एक मैच के दौरान रिंगसाइड थीं जिन्हें अपने पिता के हारने के कारण रोना आ गया था।

WWE सुपरस्टार सैमी ज़ेन की हार से शुरू होगी एक नई लड़ाई की स्टोरी

WWE सुपरस्टार सैमी ज़ेन अगर अपना टाइटल हार जाते हैं तो उससे एक नई स्टोरी शुरू होगी। यह मानना है एडन इंग्लिश का जिनके मुताबिक चैड गेबल के टाइटल जीतने के बाद उनका सामना ओटिस से हो सकता है। उन्होंने इसको लेकर अपनी बातचीत में विचार रखते हुए कहा,

"यह संभव है कि ओटिस अपनी मर्जी से चैड गेबल की फिर से मदद करें। इसके बाद हो सकता है कि हमें वह पल मिले जहां ओटिस कहें कि मैंने तुम्हारी मदद की, तो क्या मुझे टाइटल के लिए मौका मिल सकता है जैसे सैमी ज़ेन ने आपको मौका दिया था।"

कुछ ही घंटों में आईसी चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मुकाबला देखने को मिलने वाला है, देखना होगा कि 38 साल के गेबल इस टाइटल को अपने नाम करते हुए इतिहास रचने में कामयाब होते हैं या नहीं।