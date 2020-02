WWE Elimination Chamber 2020: अब तक का मैच कार्ड

एलिमिनेशन चैंबर मैच

WWE का अगला पीपीवी एलिमिनेशन चैंबर होने वाला है, जोकि 8 मार्च (भारत में 9 मार्च) को लाइव आने वाला है। रेसलमेनिया से पहले यह होने वाला आखिरी पीपीवी होने वाला है और इसी वजह से इस इवेंट का महत्व काफी अहम हो जाता है।

इस पे-पर-व्यू के लिए अभी काफी कम समय बाकी रह गया है और कंपनी ने इस इवेंट के लिए कुछ बड़े मैचों का ऐलान कर दिया है। एलिमिनेशन चैंबर पीपीवी की सबसे खास बात इसमें होने वाले ट्रेडिशनल चैंबर मैच होते हैं और अभी तक दो चैंबर मैचों का ऐलान किया जा चुका है।

आईसी चैंपियनशिप के लिए पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन और शिंस्के नाकामुरा के लिए ही मुकाबला होना था, लेकिन सैमी जेन ने ब्रॉन स्ट्रोमैन के शब्दों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए इसे 3 ऑन 1 वन हैंडीकैप मैच कराया। इस मैच के जरिए सैमी जेन भी इनरिंग वापसी करने वाले हैं। इसके अलावा रॉ की विमेंस सुपरस्टार्स की नजर एलिमिनेश चैंबर मैच जीतने पर होगी, तभी वो रेसलमेनिया में बैकी लिंच को चैलेंज कर पाएंगीं।

एलिमिनेशन चैंबर पीपीवी का अभी तक का मैच कार्ड

1- असुका vs शायना बैजलर vs लिव मॉर्गन vs रूबी रायट vs साराह लोगन vs नटालिया (रेसलमेनिया 36 में विमेंस चैंपियनशिप मैच के लिए नंबर 1 कंटेंडर एलिमिनेशन चैंबर मुकाबला)

2- द मिज और जॉन मॉरिसन vs द न्यू डे (बिग ई और कोफी किंगस्टन) vs द उसोज (जिमी और जे) vs लूचा हाउस पार्टी (लिंस डाराडो और ग्रैन मेटालिक) vs हैवी मशीनरी (टकर और ओटिस) vs डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड (स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चैंबर मैच)

3- ब्रॉन स्ट्रोमैन vs शिंस्के नाकामुरा, सिजेरो और सैमी जेन (आईसी चैंपियनशिप के लिए 3 ऑन 1 हैंडीकैप मैच)

