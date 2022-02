WWE Elimination Chamber 2022 का मैचकार्ड, भारत में कब, कहां, कितने बजे और कैसे लाइव देखा जा सकता है?

WWE Elimination Chamber 2022 इस साल का होने वाला तीसरा प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। इससे पहले डे 1 (Day 1) और रॉयल रंबल (Royal Rumble) इवेंट काफी ज्यादा जबरदस्त रहे थे और इसी वजह से फैंस को एलिमिनेशन चैंबर (Elimination Chamber 2022) से भी काफी ज्यादा उम्मीद है।

WWE Elimination Chamber 2022 को भारत में कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं?

WWE Elimination Chamber 2022 प्रीमियम लाइव इवेंट 19 फरवरी को लाइव आने वाला है। यह इवेंट जेद्दा सुपर डोम, जेद्दा, सऊदी अरब में होने वाला है। यह पहली बार होगा जब Elimination Chamber का आयोजन अमेरिका के बाहर होने वाला है। फैंस Elimination Chamber 2022 के प्री शो को भारतीयसमयअनुसार रात 9:30 और मेन शो को रात 10:30 बजे से हिंदी और इंग्लिश में सोनी टेन नेटवर्क पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी पर भी पल-पल की अपडेट हासिल कर सकते हैं।

WWE Elimination Chamber 2022 में इस साल कौन-कौन से मैच होने वाले हैं?

1- बैकी लिंच vs लीटा (Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

2- रोमन रेंस vs गोल्डबर्ग (WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

3- द मिज vs रे मिस्टीरियो (नॉन टाइटल सिंगल्स मैच)

4- ड्रू मैकइंटायर vs मैडकैप मॉस (फॉल्स काउंट एनिवेयर मैच)

5- एलेक्सा ब्लिस vs बियांका ब्लेयर vs रिया रिप्ली vs निकी A.S.H vs लिव मॉर्गन vs डूड्रॉप (WrestleMania 38 में Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए मौका पाने के लिए विमेंस Elimination Chamber मैच)

6- रोंडा राउजी और नेओमी vs शार्लेट फ्लेयर और सोन्या डेविल (विमेंस टैग टीम मैच)

7- बॉबी लैश्ले vs ब्रॉक लैसनर vs रिडल vs सैथ रॉलिंस vs ऑस्टिन थ्योरी vs एजे स्टाइल्स (WWE चैंपियनशिप के लिए मेंस Elimination Chamber मैच)

8- द उसोज के जिमी और जे उसो vs वाइकिंग रेडर्स के आईवार और एरिक (SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

आपको बता दें कि WWE ने Elimination Chamber इवेंट के लिए 8 मैचों को बुक किया है। इन 8 में 4 मैच चैंपियनशिप के लिए होने वाले हैं। रोमन रेंस, बॉबी लैश्ले, बैकी लिंच और द उसोज अपनी-अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। इसके अलावा ब्रॉक लैसनर, गोल्डबर्ग, नेओमी, एजे स्टाइल्स, सैथ रॉलिंस, ऑस्टिन थ्योरी, सोन्या डेविल, रिडल, एलेक्सा ब्लिस, रिया रिप्ली, निकी A.S.H, रोंडा राउजी, शार्लेट फ्लेयर, ड्रू मैकइंटायर, वाइकिंग रेडर्स, रे मिस्टीरियो, द मिज, मैडकैप मॉस, डूड्रॉप, लिव मॉर्गन और बियांका ब्लेयर जैसे सुपरस्टार्स भी हिस्सा लेना वाले हैं।

