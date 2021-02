WWE Elimination Chamber रिजल्ट्स LIVE: 21 फरवरी, 2021

Elimination Chamber 2021 की लाइव कमेंट्री में आपका स्वागत है। फैंस का इंतजार खत्म हो गया, अब बस कुछ ही घंटे बाद Elimination Chamber 2021 का घमासान शुरू होने वाला है। कई चैंपियनशिप मैच इस पीपीवी में होंगे। सबसे खास बात इस बार पीपीवी में दो चैंबर मैच होने वाले हैं और दिग्गज सुपरस्टार्स इस मैच का हिस्सा होंगे।

फैंस WWE Elimination Chamber 2021 के मेन शो को आप भारतीय समयअनुसार 22 फरवरी को सुबह 5:30 बजे से लाइव देख पाएंगे। Elimination Chamber 2021 को आप इंग्लिश में सोनी टेन 1, हिंदी में सोनी टेन 3 पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी पर भी आपको पीपीवी की लाइव कमेंट्री और पल-पल के अप़ेट्स पा सकते हैं।

Elimination Chamber में कुछ बड़े सरप्राइज फैंस को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सभी की नजरें रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर के ऊपर होगी। ड्रू मैकइंटायर चैंबर मैच में अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। वहीं दूसरा चैंबर मैच ब्लू ब्रांड का होगा और इसमें जिसकी जीत होगी वो फिर रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चुनौती पेश करेगा।

द मिज के ऊपर भी सभी की नजरें जरूर टिकी होंगी क्योंकि वो इस बार मनी इन द बैंक कैश इन कर सकते हैं। ऐज भी अपनी एंट्री यहां पर कर सकते हैं क्योंकि ब्लू ब्रांड में रोमन रेंस ने उनके ऊपर हमला किया था।

कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पीपीवी इस बार काफी खास होने वाला है। यहां से मेनिया के लिए भी कुछ ना कुछ नई स्टोरीलाइन्स सामने आ सकती हैं। फैंस और सुपरस्टार्स पूरी तरह इस पीपीवी के लिए तैयार है।

WWE Elimination Chamber 2021 का अबतक का मैचकार्ड इस प्रकार है:

1-ड्रू मैकइंटायर VS एजे स्टाइल्स VS जैफ हार्डी VS रैंडी ऑर्टन VS शेमस VS कोफी किंग्सटन (WWE चैंपियनशिप के लिए पहला Elimination Chamber मैच)

2-असुका VS लेसी इवांस(Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच)

3-बॉबी लैश्ले VS कीथ ली VS रिडल(यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

4-जे उसो VS केविन ओवेंस VS किंग कॉर्बिन VS सैमी जेन VS सिजेरो VS डेनियल ब्रायन(दूसरा Elimination Chamber मैच और जो जीतेगा वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस का सामना करेगा)

5- रोमन रेंस VS Elimination Chamber मैच का विजेता (यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल मैच)

6- साशा बैंक्स, बियांका ब्लेयर VS नाया जैक्स, शायना बैजलर(विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

