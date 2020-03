WWE Elimination Chamber रिजल्ट्स LIVE: 8 मार्च, 2020

एलिमिनेशन चैंबर पीपीवी

नमस्कार एलिमिनेशन चैंबर की लाइव कमेंट्री में आपका हार्दिक स्वागत है, यह सुबह 4:30 बजे से लाइव आने वाला है। रेसलमेनिया से पहले एलिमिनेशन चैंबर WWE का आखिरी पीपीवी होने वाला है और कंपनी ने इसे सफल बनाने के लिए शानदार मैचों को बुक किया है। इस साल पीपीवी में दो ट्रेडिशनल एलिमिनेशन चैंबर मैच देखने को मिलने वाले हैं। विमेंस चैंबर मैच में असुका vs शायना बैजलर vs लिव मॉर्गन vs रूबी रायट vs नटालिया vs साराह लोगन के बीच मैच होगा और जो भी इस मैच को जीतेगा वो रेसलमेनिया में रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए बैकी लिंच को चैलेंज करेंगीं।

मैंस चैंबर मैच में द मिज और जॉन मॉरिसन स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप को द न्यू डे, द उसोज, द हैवी मशीनरी, लूचा हाउस पार्टी और रॉबर्ट रूड-डॉल्फ जिगलर के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। इस मैच में जिगलर और रूड की जोड़ी सबसे आखिरी में एंट्री करेंगे। इसके अलावा द स्ट्रीट प्रॉफिट्स रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को सैथ रॉलिंस और बडी मर्फी के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं।

एलिमिनेशन चैंबर पीपीवी का मैच कार्ड

1- असुका vs शायना बैजलर vs लिव मॉर्गन vs रूबी रायट vs साराह लोगन vs नटालिया (रेसलमेनिया 36 में विमेंस चैंपियनशिप मैच के लिए नंबर 1 कंटेंडर एलिमिनेशन चैंबर मुकाबला)

2- द मिज और जॉन मॉरिसन vs द न्यू डे (बिग ई और कोफी किंगस्टन) vs द उसोज (जिमी और जे) vs लूचा हाउस पार्टी (लिंस डाराडो और ग्रैन मेटालिक) vs हैवी मशीनरी (टकर और ओटिस) vs डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड (स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चैंबर मैच)

3- ब्रॉन स्ट्रोमैन vs शिंस्के नाकामुरा, सिजेरो और सैमी जेन (आईसी चैंपियनशिप के लिए 3 ऑन 1 हैंडीकैप मैच)

4- एजे स्टाइल्स vs एलिस्टर ब्लैक (नो डिसक्वालिफिकेशन मैच)

5- सैथ रॉलिंस, बडी मर्फी vs स्ट्रीट प्रॉफिट्स (रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

6-एंड्राडे Vs हम्बर्टो कारिलो (यूएस चैंपियनशिप मैच)

7-डेनियल ब्रायन और ड्रू गुलक