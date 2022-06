WWE दिग्गज ने Roman Reigns के पूर्व साथी को बताया Money in the Bank ब्रीफ़केस जीत का प्रबल दावेदार

WWE Money in the Bank 2022 अब अधिक दूर नहीं रह गया है, जिसके लैडर मैचों में परफॉर्म करने वाले क्वालीफायर्स के नाम सामने आने लगे हैं। अब WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी (Booker T) ने इस साल मिस्टर Money in the Bank बनने के लिए सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) को अपने फेवरेट सुपरस्टार के तौर पर चुना है।

आपको बता दें कि इस हफ्ते Raw में ओमोस ने रिडल को हराकर लैडर मैच के लिए क्वालीफाई किया है, जिससे मैच में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दिग्गज सुपरस्टार ने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि ओमोस को सबसे बड़ा डर ये सता रहा होगा कि वो लैडर पर कैसे चढ़ेंगे।

Raw Talk के लेटेस्ट एपिसोड पर बुकर टी ने बताया कि रॉलिंस हमेशा मुसीबतों से बाहर आने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। उन्होंने रॉलिंस की तारीफ करते हुए कहा,

"मैं मानता हूं कि सैथ रॉलिंस इस समय जबरदस्त लय में चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इस समय उन्हें कोई रोक पाएगा। "

सैथ रॉलिंस ने हाल ही में WWE दिग्गज पर तंज कसा था

पिछले हफ्ते Raw के ऑफ-एयर होने के बाद बुकर टी ने WWE Hell in a Cell 2022 में सैथ रॉलिंस बनाम कोडी रोड्स मैच पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कोडी को टॉप पर पहुंचने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ा और उनकी तुलना में रॉलिंस को सफलता हासिल करने में आसानी हुई।

द विजनरी ने सोशल मीडिया पर बुकर टी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा,

"ये बात गलत है। मैंने 18 साल की उम्र में रेसलिंग शुरू की थी और अपने जीवन में बार के पिछले कमरों, खलिहान, UAW हॉल और पार्किंग लॉट्स में भी रेसलिंग की है। मैंने WWE में आने से पहले बहुत लंबा और कठिन सफर तय करते हुए इस इंडस्ट्री में पहचान बनाई थी।"

सैथ रॉलिंस ने पिछले हफ्ते एजे स्टाइल्स को हराकर MITB लैडर मैच में अपना स्थान पक्का किया था। द विजनरी ने कहा कि रोस्टर में वो अकेले ऐसे सुपरस्टार हैं, जिनके पास रोमन रेंस का नंबर है और ब्रीफ़केस जीतने के बाद ट्राइबल चीफ को हराकर दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far