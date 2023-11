WWE हॉल ऑफ फेमर The Undertaker ने किया अपने सबसे बड़े ड्रीम मैच का खुलासा, बताया किस दिग्गज का करना चाहते थे सामना

The Undertaker: द अंडरटेकर (The Undertaker) WWE के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं। उन्होंने अपने 30 साल लंबे करियर में कई बड़े दिग्गजों का सामना किया है। इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा बताया है। उन्होंने बताया था कि वो आंद्रे द जाइंट (Andre the Giant) का सामना करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से ये मैच कभी नहीं हो सका।

पूर्व WWE चैंपियन और हॉल ऑफ फेमर द अंडरटेकर ने Sportskeeda Wrestling के सीनियर एडिटर बिल एप्टर को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि वो अपने करियर में एक बार WWE हॉल ऑफ फेमर आंद्रे द जाइंट का सामना करना चाहते थे। उन्होंने कहा

"मैं हमेशा से ही एक बार आंद्रे द जाइंट के साथ काम करना चाहता था, लेकिन मुझे कभी इसका मौका नहीं मिला। मैंने कभी उनका सामना नहीं किया। जब मैं WWE में आया था, तब से ही उनकी हेल्थ खराब हो रही थी। इस दौरान उन्हें पीठ और घुटने में काफी ज्यादा दिक्कत थी।"

द अंडरटेकर ने बताया था कि आंद्रे द जाइंट के पास इस मैच को लेकर एक आईडिया भी था। उन्होंने बताया

"उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि एक दिन हमारे बीच एक मुकाबला होगा। इसको लेकर उनके पास एक आईडिया भी था। उनके पास एक एंगल था, जिससे वो स्टोरीलाइन को शुरू कर सकते थे। उन्हें बड़े लोग पसंद नहीं थे, लेकिन वो मुझे प्यार करते थे। मैंने उनके साथ बहुत कम समय बिताया है। वो मेरे साथ वर्क करना चाहते थे, मगर उनकी सेहत इस दौरान लगातार ख़राब हो रही थी।"

WWE में The Undertaker ने अपना आखिरी मैच कब और किसके खिलाफ लड़ा था?

द अंडरटेकर ने WWE में अपना आखिरी मुकाबला WrestleMania 36 में एजे स्टाइल्स के खिलाफ लड़ा था। दोनों सुपरस्टार्स के बीच हुए बोनयार्ड मैच में जीत डैडमैन की हुई थी और इसके बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान भी कर दिया था। आपको बता दें कि टेकर को पिछले साल WWE ने सबसे बड़ा सम्मान देते हुए Hall of Fame में भी शामिल किया था।

इसके अलावा हाल ही में द अंडरटेकर NXT के एक एपिसोड में भी दिखाई दिए थे, यहां उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करते हुए उन्हें सबक सिखाया था। इस बात की उम्मीद काफी कम है कि टेकर एक और मैच के लिए रिंग में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा होता है तो फैंस के लिए इससे बड़ा सरप्राइज कोई और नहीं हो सकता।