WWE ने SummerSlam को लेकर किया ऐतिहासिक ऐलान, Triple H ने दी फैंस को दी बड़ी सौगात 

WWE Historical announcement SummerSlam: WWE ने हाल ही में 2026 में होने वाले समरस्लैम (SummerSlam) प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर ऐतिहासिक ऐलान किया है और ट्रिपल एच द्वारा फैंस को बड़ी सौगात दी गई है। SummerSlam 2026 का आयोजन 1 और 2 अगस्त को मिनीपोलिस में होने वाला है। इसके साथ ही यह पहला मौका होगा जब इस इवेंट का आयोजन दो नाईट में होने वाला है।

"ब्रेकिंग: SummerSlam का आयोजन मिनीपोलिस के यूएस बैंक स्टेडियम में एक और दो अगस्त 2026 को होने वाला है।"

Expand Tweet

आपको बता दें कि WWE साल 2020 से लगतार सबसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट WresteMania का आयोजन दो नाईट में करा रही है और यह काफी ज्यादा सफल भी हुआ है। अब कंपनी ने एक कदम आगे जाते हुए SummerSlam के साथ भी ऐसा ही किया है, लेकिन फैंस को इसके लिए दो साल का इंतजार अभी करना होगा।

WWE द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में कहा गया,

"यूएस बैंक स्टेडियम एक वर्ल्ड क्लास वेन्यू है और यह एक ऐसे शहर में स्थित है जहां का फैनबेस शानदार है और रेसलिंग का इतिहास भी काफी पुराना रहा है।"

WWE के क्रिएटिव हेड ने इस एतिहासिक ऐलान के बाद पोस्ट करते हुए कहा,

"समर की सबसे बड़ी पार्टी अब और भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। पहली बार SummerSlam का आयोजन दो नाईट में होने वाला है। 1-2 अगस्त 2026 को यूएस बैंक स्टेडियम से लाइव आने वाला है।"

Expand Tweet

WWE की नज़र इस समय King and Queen of the Ring 2024 को सफल बनाने पर है

सऊदी अरब में WWE के अगले प्रीमियम लाइव इवेंट King and Queen of the Ring का आयोजन होने वाला है। इसमें 5 धमाकेदार मुकाबले होने वाले हैं, जिसमें तीन टाइटल मैच होने वाले हैं। इसके साथ ही King and Queen of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल भी होने वाला है।

अभी तक गुंथर और लायरा वैल्किरिया ने इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। कोडी रोड्स चैंपियन vs चैंपियन मैच में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। बैकी लिंच विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप और सैमी ज़ेन आईसी चैंपियनशिप को दांव पर लगाने वाले हैं। देखना होगा कि कौन-कौन से सुपरस्टार्स की इस प्रीमियम लाइव इवेंट में जीत होती है।