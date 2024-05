WWE King and Queen of the Ring: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में देखने को मिल सकती हैं

WWE King and Queen of the Ring Surprises: WWE का अगला बड़ा इवेंट बस कुछ ही दिन दूर है। जेद्दाह, सउदी अरब में होने वाले इस प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान कई अद्भुत मैच होने वाले हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) के लिए अबतक सिर्फ पांच मैच ही घोषित किए गए हैं।

इनमें से तीन चैंपियनशिप मैच हैं, जबकि बाकी दो King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल मैच हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि WWE इस इवेंट को यादगार और मजेदार बनाने के लिए क्या कुछ अलग कर सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे ही चौंकाने वाले पलों के बारे में बताने वाले हैं, जो King and Queen of the Ring में देखने को मिल सकते हैं।

5- WWE सुपरस्टार ओटिस अपने साथी चैड गेबल को King and Queen of the Ring में धोखा दे सकते हैं

Expand Tweet

WWE Raw के हालिया एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से चैड गेबल ने ओटिस को अपने मैच के दौरान थप्पड़ जड़ दिया था। यह सिलसिला पिछले कुछ समय से चल रहा है, जहां गेबल अपने साथियों को एक फेलियर बताते आ रहे हैं। इससे तो अब फैंस भी नाराज होने लगे हैं। क्या हो अगर ओटिस वाकई में गेबल से नाराज हो गए हों और वह अपना बदला लेने का प्रयास करें?

इसके लिए King and Queen of the Ring से बढ़िया जगह और पल नहीं हो सकता है। चैड का मुकाबला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन और ब्रॉन्सन रीड से है। ऐसे में अगर ओटिस के धोखे के चलते गेबल हार जाते हैं, तो यह बहुत बढ़िया चौंकाने वाला पल होगा और नई स्टोरी की शुरुआत कर देगा, जिसको फैंस देखना पसंद करेंगे।

4- WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स अपना टाइटल गवां सकते हैं

Expand Tweet

WWE SmackDown के पिछले हफ्ते वाले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से लोगन पॉल ने इस इवेंट और मैच से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया था और कोडी से एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। इसकी वजह से अब सिर्फ रोड्स की अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप ही डिफेंड की जाएगी।

अगर WWE King and Queen of the Ring में सभी को चौंकाते हुए लोगन पॉल को मैच में जीत दिला दे, तो इससे लोग हैरान रह जाएंगे। यह चौंकाने वाला पल पूरे इवेंट के दौरान और उसके बाद भी फैंस की बातचीत का हिस्सा रहेगा, जो बेहद बड़ी बात है। लोगन पॉल पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हैं और एक दूसरी चैंपियनशिप जीतकर वह खुद को बाकियों से बेहतर बना पाएंगे।

3- WWE सुपरस्टार बैकी लिंच अपना टाइटल हार सकती हैं

Expand Tweet

लिव मॉर्गन पिछले काफी समय से WWE की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपने नाम करने का प्रयास कर रही हैं। वह रिया रिप्ली के चोटिल होने के बाद बुक किए गए बैटल रॉयल को जीतने में असफल रही थीं लेकिन वह नई चैंपियन को हराने के बेहद करीब थीं। यह उनके लिए एक तरह से खुद को साबित करने का मौका है।

WWE को मालूम है कि लिव मॉर्गन का ना जीतना उनके करियर और किरदार को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में WWE उन्हें इस विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में जीत दिलाकर फैंस को एक चौंकाने वाले पल का हिस्सा बनने का मौका दे सकती है। यह बेहद अच्छा कदम होगा क्योंकि बैकी लिंच को वह मिल गया, जो वह चाहती थीं और अब दूसरों को चैंपियनशिप अपने नाम करने का मौका मिलना चाहिए।

2- WWE सुपरस्टार गुंथर अपना King of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल हार सकते हैं

Expand Tweet

WWE सुपरस्टार गुंथर ने King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जे उसो को हराया था। इसके बाद से यह स्पष्ट हो गया था कि रैंडी ऑर्टन और टामा टोंगा के बीच होने वाले मैच का विजेता ही इनसे मुकाबला करेगा। आप सोचिए कि यह खुद को साबित करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे है लेकिन अगर परिणाम वैसा नहीं हुआ जैसा गुंथर चाहते हैं तो क्या होगा?

WWE फैंस को एक चौंकाने वाला पल तब दे पाएगी जब उनके प्रिय गुंथर इस मैच को King and Queen of the Ring में जीतने में असफल रहें। इसमें कई चीजें हो सकती हैं जिनमें पूर्व इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के साथी का उनको धोखा देना शामिल है। यहां पर यह भी हो सकता है कि रैंडी और टामा में से जो भी अपना सेमीफाइनल मैच जीतता है, वह इनपर हावी पड़ जाता है।

1- WWE की सबसे बड़ी मिस्ट्री से उठेगा पर्दा और मचेगा धमाल?

Expand Tweet

WWE फैंस एक लंबे समय से अंकल हाउडी और उनके ग्रुप के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस क्रम में कंपनी हर हफ्ते वीकली एपिसोड में एक QR कोड स्कैन करने का मौका देती है, जो फैंस की जिज्ञासा को बढ़ाता है। फैंस भी जानते हैं कि अंकल हाउडी का डेब्यू अब होने ही वाला है, पर क्या हो अगर वह इस इवेंट के दौरान ही हो जाए।

यह ऐसा चौंकाने वाला पल होगा जिसके बाद तो फैंस सबकुछ भूल जाएंगे। आप सोचिए कि आपके पसंदीदा ग्रुप ने इतने महीनों से आपको सिर्फ एक QR कोड के जरिए अपने जाल में बांध रखा था और अगर उनकी एंट्री एक बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के दौरान हो जाए तो लोग दातों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे।