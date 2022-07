WWE इतिहास में Roman Reigns vs Brock Lesnar के बीच हुए मैच की 9 जबरदस्त तस्वीरें जो आपको जरूर देखनी चाहिए 

Roman Reigns vs Brock Lesnar: WWE में कुछ घंटों बाद रेसलिंग इतिहास की सबसे यादगार और खतरनाक दुश्मनी का अंत होने वाला है। समरस्लैम (WWE SummerSlam 2022) में रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर (Roman Reigns vs Brock Lesnar) के बीच अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला है। यह आखिरी बार होगा जब WWE में दोनों सुपरस्टार्स आमने-सामने होने वाले हैं।

इस दुश्मनी में दोनों सुपरस्टार्स के बीच कई खतरनाक मुकाबले देखने को मिले हैं। कुछ में रोमन रेंस ने जीत दर्ज की, तो ब्रॉक लैसनर भी पीछे नहीं हैं। साल 2015 से लगातार इन दोनों के बीच मैच देखने को मिल रहे हैं और हम इन दोनों के बीच हुए सभी मैचों की कुछ अहम तस्वीर के बारे में इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं।

WWE में Roman Reigns vs Brock Lesnar मैच की ऐसी तस्वीरें जो आपको जरूर देखनी चाहिए

#) WWE WrestleMania में रोमन रेंस को F5 देते हुए ब्रॉक लैसनर

WWE में रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच पहला मुकाबला साल 2015 में हुआ था

रोमन रेंस ने 2015 में हुए Royal Rumble मैच को जीतते हुए WrestleMania 31 में ब्रॉक लैसनर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। इस मैच में दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाई और लैसनर का पलड़ा ज्यादा भारी रहा था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे ब्रॉक लैसनर ने रोमन रेंस को F5 देने के लिए कंधों पर उठाया हुआ है। अंत में दोनों सुपरस्टार्स को जीत नहीं मिली, क्योंकि सैथ रॉलिंस ने MITB ब्रीफकेस कैशइन करते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता था। आपको बता दें कि लैसनर ने इस मैच में रेंस को 4-5 f5 लगाए थे।

#) WWE Fastlane 2016 में ब्रॉक लैसनर को कमेंट्री टेबल पर पावरबॉम्ब देते हुए रोमन रेंस और डीन एंब्रोज

WWE Fastlane में रोमन रेंस, डीन एंब्रोज और ब्रॉक लैसनर के बीच हुआ था मैच

WWE Fastlane 2016 में WWE चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए रोमन रेंस, ब्रॉक लैसनर और डीन एंब्रोज के बीच ट्रिपल थ्रेट मुकाबला हुआ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे मैच के दौरान शील्ड के दो पूर्व सदस्य रोमन रेंस और डीन एंब्रोज कमेंट्री टेबल के ऊपर ब्रॉक लैसनर को पावरबॉम्ब दे रहे हैं। इस मैच को अंत में रोमन रेंस ने ही जीता था और फिर WrestleMania में वो चैंपियन बने थे।

#) WWE SummerSlam 2017 में रोमन रेंस को रिंग में सुपलेक्स सिटी की सैर कराते ब्रॉक लैसनर

ब्रॉक लैसनर ने तीन सुपरस्टार्स के खिलाफ डिफेंड की थी अपनी चैंपियनशिप

SummerSlam 2017 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लैसनर vs रोमन रेंस vs ब्रॉन स्ट्रोमैन vs समोआ जो के बीच फैटल 4वे मैच देखने को मिला था। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि रिंग में कैसे रोमन रेंस को ब्रॉक लैसनर सुपलेक्स सिटी की सैर करा रहे हैं। अंत में इस मैच को लैसनर ने रेंस को पिन करते हुए ही चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#) WWE WrestleMania 34 में ब्रॉक लैसनर ने रोमन रेंस को कमेंट्री टेबल पर F5 दिया

WWE WrestleMania में ब्रॉक लैसनर ने रोमन रेंस की हालत की थी खराब

रोमन रेंस ने WrestleMania 34 में ब्रॉक लैसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था। इस मैच में ब्रॉक लैसनर ने रोमन रेंस की काफी हालत खराब दी थी। लैसनर को आप इस फोटो में रोमन रेंस को कमेंट्री टेबल पर F5 मारते हुए देख सकते हैं। इस मैच में भी ब्रॉक लैसनर की ही जीत हुई थी।

#) WWE Greatest Royal Rumble में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच का हुआ था विवादित अंत

रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर मैच के अंत पर उठे थे सवाल

रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच एक बार फिर Greatest Royal Rumble में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मुकाबला हुआ। यह काफी जबरदस्त मुकाबला था, लेकिन इसका अंत काफी ज्यादा विवादित था। रोमन रेंस ने लैसनर को स्टील केज के ऊपर स्पीयर दिया, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। रेंस के इस स्पीयर से केज टूट गया था और दोनों सुपरस्टार्स साथ में रिंग के बाहर गिर गए थे। हालांकि रेफरी ने लैसनर को विजयी घोषित किया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी।

#) WWE SummerSlam 2018 में रोमन रेंस ने लिया बदला

WWE SummerSlam में रोमन रेंस इतिहास रचने के बाद

WWE SummerSlam 2018 में साल का तीसरा मौका था जब रोमन रेंस ने ब्रॉक लैसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। इस मैच में आखिरकार रेंस वो करने में कामयाब हुए, जोकि काफी समय से करने की कोशिश कर रहे थे। रेंस ने लैसनर को हराया और अपने करियर में पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीता। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद वो इस बेल्ट के साथ काफी खुश दिखाई दे रहे हैं।

#) WWE Crown Jewel 2021 में हुई ब्रॉक लैसनर के साथ चीटिंग

रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच में द उसोज ने दिया दखल

WWE Crown Jewel में ब्रॉक लैसनर ने रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था। इस मैच में आप नीचे वाली तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे लैसनर ने रेंस को F5 दिया, लेकिन इससे रेफरी चोटिल हो गए। इसका फायदा अंत में रेंस को हुआ और द उसोज ने आकर लैसनर पर सुपरकिक लगाई (ऊपर वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं)। इस चीटिंग को रेफरी नहीं देख पाए और अंत में रेंस अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने में कामयाब हुए।

WWE में ब्रॉक लैसनर के F5 से रेफरी हुए चोटिल

#) WWE WrestleMania 38 में ब्रॉक लैसनर को हराकर डबल चैंपियन बने रोमन रेंस

WWE WrestleMania 38 में रोमन रेंस ने लैसनर को फिर से हराया था

WWE में रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच आखिरी मैच WrestleMania 38 में हुआ था। दोनों के बीच विनर टेक्स ऑल मैच हुआ था। कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार रोमन रेंस ने ब्रॉक लैसनर को हराया था और वो अपने करियर में पहली हार डबल चैंपियन बने। उन्होंने यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप को यूनिफाई किया। इसी के साथ वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे रेंस दोनों चैंपियनशिप के साथ कितने खुश दिखाई दे रहे हैं।

