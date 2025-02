WWE का सऊदी अरब की धरती पर बजेगा डंका, 2026 को लेकर बड़ा ऐलान, फैंस के लिए खुशखबरी

WWE Big Plans Revealed: सऊदी अरब में हर साल WWE द्वारा बड़े इवेंट आयोजित किए जाते हैं। कंपनी द्वारा की गई खास डील से बहुत फायदा हो रहा है। साथ ही साथ रेसलिंग को भी जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। WWE का इस साल सऊदी में एक इवेंट होगा। बड़ी खबर ये है कि 2026 में तीन इवेंट वहां पर आयोजित किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर WWE यूनिवर्स के लिए है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगले साल सऊदी की धरती पर WWE का डंका बजने वाला है।

Ad

बुधवार को TKO 2024 अर्निंग कॉल के दौरान TKO सीएफओ एंड्रू श्लेमर ने खुलासा किया कि इस साल सऊदी अरब में सिर्फ एक प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। उन्होंने कहा कि अगले साल 3 इवेंट आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत Royal Rumble से होगी। COVID लॉकडाउन के बाद पहली बार है कि कंपनी सऊदी में प्रति वर्ष दो आयोजनों के अपने पैटर्न से हट जाएगी। कहीं ना कहीं अब WWE द्वारा अपना और ज्यादा फायदा देखा जा रहा है। ये फैंस के लिए भी खुशखबरी है।

Expand Tweet

Ad

Trending

WWE के पिछले साल सऊदी अरब में कौन-कौन से प्रीमियम लाइव इवेंट हुए थे?

25 मई, 2024 को सऊदी अरब में King and Queen of the Ring का आयोजन किया गया था। शो में कुल 6 मुकाबले हुए थे। गुंथर King of the Ring और नाया जैक्स Queen of the Ring टूर्नामेंट की विजेता बनी थीं। वहीं मेन इवेंट में कोडी रोड्स ने लोगन पॉल को हराकर अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप रिटेन की थी। दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला फैंस को देखने को मिला था। रैंडी ऑर्टन को इवेंट में हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से फैंस का गुस्सा दिखा था।

2 नवंबर, 2024 को Crown Jewel इवेंट हुआ था। शो में छह मुकाबले हुए थे। मेन इवेंट में कोडी रोड्स ने गुंथर को हराकर Crown Jewel चैंपियनशिप अपने नाम की थी। वहीं लिव मॉर्गन ने नाया जैक्स को हराकर विमेंस Crown Jewel चैंपियनशिप जीती थी। इसके अलावा इवेंट में मौजूद अन्य स्टार्स ने अपने प्रदर्शन से खूब वाहवाही लूटी थी। खैर अब सभी की नज़रें साल 2026 में सऊदी में होने वाले इवेंट के ऊपर होंगी।

Expand Tweet

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback