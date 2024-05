WWE Raw में Roman Reigns के भाई की बड़े मैच में हार पर पूर्व राइटर ने जताई निराशा, बुकिंग पर भी खड़े किए सवाल

Jey Uso Should Not Have Lost on WWE Raw: पूर्व WWE चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) के भाई जे उसो (Jey Uso) की हालिया बुकिंग पर पूर्व राइटर विंस रूसो (Vince Russo) ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने जे की बुकिंग से जुड़ी बातें हाल में एक पॉडकास्ट के दौरान साझा की थी। इसमें उन्होंने जे के साथ हो रही गलत चीजों को कम शब्दों में बयां किया था।

जे उसो ने पिछले साल मई में द ब्लडलाइन को छोड़ दिया था। वह इसके बाद काफी अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे और उन्होंने कोडी रोड्स के साथ मिलकर द जजमेंट डे से अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। वह इस हफ्ते Raw में King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में गुंथर से मुकाबला लड़ रहे थे।

इस मैच को गुंथर ने एक मॉडिफाइड स्लीपर होल्ड लगाकर जीता था। विंस ने इसके नतीजे पर निराशा जताई है। Sportskeeda के UnSKripted पॉडकास्ट में विंस ने बताया कि कैसे कंपनी गुंथर और जे उसो वाले मैच में एक कोने पर चली गई है। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि चूंकि गुंथर को सैमी ज़ेन ने हराया था और उन्होंने जे उसो को हरा दिया, तो अब वह उनसे (सैमी ज़ेन) भी नीचे हो गए हैं। उन्होंने कहा,

"क्या गुंथर हाल में ही सैमी ज़ेन के हाथों नहीं हारे थे? इसका मतलब है कि क्या अब जे उसो, सैमी ज़ेन से भी नीचे हैं? यह सब बुकिंग का हिस्सा है।"

विंस ने इसी बातचीत में कहा कि WrestleMania XL में अपना टाइटल हारने के बाद से गुंथर के लिए भी चीजें वैसी नहीं रही हैं, जैसी हो सकती थीं। गुंथर Raw में मिली जीत के बाद अब King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में टामा टोंगा और रैंडी ऑर्टन वाले मैच के विजेता से मुकाबला लड़ेंगे।

WWE सुपरस्टार जे उसो King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपने मैच को कैसे हार गए थे?

जे उसो Raw के मेन इवेंट में गुंथर से मुकाबला कर रहे थे। इस मैच के दौरान गुंथर ने उसो के दाहिने हाथ को निशाना बनाया और अंत में यही चीज उनके काम आई। एक समय पर ऐसा लग रहा था जैसे जे उसो मैच को जीत जाएंगे लेकिन तभी गुंथर ने पलटवार करते हुए मॉडिफाइड स्लीपर होल्ड लगाया, जिसके कारण जे फेडआउट हो गए। इसकी वजह से गुंथर को विजेता घोषित किया गया।

