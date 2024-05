2 WWE Superstars जो King and Queen of the Ring में फ्लॉप रहे और 2 जिन्होंने प्रभावित किया 

WWE Superstars Flopped Impressed: WWE ने हाल ही में सऊदी अरब में King and Queen of the ring इवेंट का आयोजन किया। इस इवेंट में कई चैंपियनशिप डिफेंड की गई और एक टाइटल चेंज भी देखने को मिला। वहीं, गुंथर (Gunther) King of the Ring जबकि नाया जैक्स (Nia Jax) Queen of the Ring बनीं।

कुल मिलाकर, King and Queen of the Ring एक जबरदस्त इवेंट साबित हुआ। इस इवेंट में कुछ सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी जबकि कुछ रेसलर्स ने अपनी परफॉर्मेंस से निराश किया। इस आर्टिकल में हम ऐसे 2 WWE सुपरस्टार्स का जिक्र करने वाले हैं जो कि King and Queen of the Ring में फ्लॉप रहे और 2 जिन्होंने प्रभावित किया।

2- WWE King and Queen of the Ring में फ्लॉप साबित हुईं: बैकी लिंच ने गंवाया अपना टाइटल

बैकी लिंच ने King and Queen of the Ring में लिव मॉर्गन के खिलाफ मैच में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड की। इस मुकाबले के दौरान डॉमिनिक मिस्टीरियो के रिंगसाइड पर नज़र आने के बाद बैकी का मैच से ध्यान हट गया। इसके बाद लिंच ने अपना ध्यान डॉमिनिक पर टिका लिया था।

देखा जाए तो द मैन दिग्गज सुपरस्टार हैं और उनसे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि वो मैच के अंतिम पलों में हील सुपरस्टार्स द्वारा बुने जाल में फंस गईं। इस वजह से बैकी लिंच को विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनने के 32 दिनों बाद ही टाइटल गंवाना पड़ा।

2- WWE King and Queen of the Ring में प्रभावित किया: गुंथर नए King of the Ring हैं

गुंथर ने इस इवेंट में King of the Ring के फाइनल में रैंडी ऑर्टन का सामना किया था। रिंग जनरल ने इस मुकाबले में रैंडी जैसे बड़े सुपरस्टार का डटकर मुकाबला किया और उन्होंने अपने खतरनाक मूव्स का इस्तेमाल करके दिग्गज की हालत भी खराब कर दी थी। इसके बाद भी उन्हें ऑर्टन को हराने में परेशानी हो रही थी।

इसके बाद गुंथर ने वाइपर को अनोखे तरीके से पिन करते हुए King of the Ring का खिताब जीत लिया। इस मुकाबले के नतीजे को विवादित बताया जा रहा है। भले ही, मैच का किसी भी तरह अंत हुआ हो लेकिन सच्चाई यह है कि इम्पीरियम लीडर नए King of the Ring बन चुके हैं।

1- WWE King of the Ring में फ्लॉप साबित हुए: चैड गेबल को अपने साथी पर दवाब बनाना भारी पड़ा

सैमी ज़ेन ने King and Queen of the Ring में ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में अपनी आईसी चैंपियनशिप डिफेंड की। इस मुकाबले में तीनों सुपरस्टार्स से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली। गेबल इस मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदियों पर दबदबा बनाने में भी कामयाब रहे थे।

हालांकि, वो मैच के अंतिम पलों में अपने साथी ओटिस पर गुस्सा करने लगे। चैड गेबल चाहते थे कि उनके साथी सैमी ज़ेन पर हमला करें। चैड ने ऐसा करते हुए काफी वक्त बर्बाद किया। इस वजह से सैमी को वापसी करने का मौका मिल गया और वो मैच जीतकर आईसी चैंपियनशिप रिटेन करने में कामयाब रहे। यह कहना गलत नहीं होगा कि गेबल ने इस इवेंट में अपनी बेवकूफी की वजह से चैंपियन बनने का मौका गंवा दिया।

1- WWE King and Queen of The Ring में प्रभावित किया: लोगन पॉल ने अपने इन-रिंग टैलेंट का लोहा मनवाया

लोगन पॉल को King and Queen of the Ring के मेन इवेंट में कोडी रोड्स के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका मिला। लोगन ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और उन्होंने कोडी के साथ मिलकर मैच को एंटरटेनिंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, पॉल कुछ मौकों पर यह मैच जीतने के करीब भी आ गए थे।

भले ही, यूएस चैंपियन यह मैच जीत नहीं पाए लेकिन उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि WWE ने उन्हें इतनी जल्दी टॉप सुपरस्टार क्यों बना दिया है। इस बात की संभावना कम है कि लोगन पॉल को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए रीमैच दिया जाएगा और वो यूएस टाइटल स्टोरीलाइन को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं।