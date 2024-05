King and Queen of the Ring में होने वाले सभी चैंपियनशिप मैचों के नतीजे हुए लीक, जानिए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन की जीत होगी या हार?

Potential Spoilers King and Queen of the Ring: WWE King and Queen of the Ring का आयोजन सऊदी अरब में 25 मई को होगा। इस बड़े इवेंट में फैंस को तीन बड़े चैंपियशिप मैच देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नए King and Queen of the Ring विजेता की ताजपोशी भी होगी।

शो में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, इंंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड की जाएगी। इस शो को लेकर सट्टा बाजार भी गर्म हो गया है। BetOnline ने हार और जीत के प्रतिशत का भी खुलासा कर दिया है।

बैकी लिंंच अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को लिव मॉर्गन के खिलाफ डिफेंड करेंगी। रिपोर्ट के अनुसार लिंच -175 और लिव +135 पर चल रही हैं। इसका मतलब है कि दोनों के बीच मुकाबला टक्कर का होगा लेकिन अंत में बैकी अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगी। सैमी ज़ेन भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को चैड गेबल और ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ डिफेंड करेंगे। सैमी -250, चैड गेबल +175 और ब्रॉन्सन रीड +1200 में चल रहे हैं। साफ दिख रहा है कि ज़ेन अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे और उन्हें सिर्फ गेबल से ही टक्कर मिलेगी।

उम्मीद के मुताबिक मेन इवेंट में कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच चैंपियन vs चैंपियन मैच होगा। कोडी का टाइटल दांव पर लगा होगा। रोड्स -2500 और पॉल +800 में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि कोडी आराम से पॉल के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे।

सभी के दिमाग में एक सवाल गूंज रहा है कि King of the Ring और Queen of the Ring कौन बनेगा। इसे लेकर अभी तक कोई खास जानकरी सामने नहीं आई है। इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में तय हो जाएगा कि टूर्नामेंट का फाइनल किस-किस के बीच होगा। इसके बाद ही कुछ खबर सामने आ सकती है।

WWE दिग्गज ट्रिपल एच ने दिया खास बयान

WWE की सऊदी अरब में इस हफ्ते के अंत में धमाकेदार वापसी होगी। कंपनी ने इस शो को हिट करने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया होगा। ट्रिपल एच भी इस शो को लिए काफी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। उन्होंने X के जरिए कहा,

अगला पड़ाव रियाद। सऊदी अरब में एक शानदार हफ्ते की शुरूआत करने के लिए काफी उत्साहित हूं।

