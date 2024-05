WWE King and Queen of the Ring 2024: भारत में कब, कहां, कितने बजे और किस चैनल पर लाइव देखा जा सकता है?

WWE King and Queen of the Ring Live Streaming Details India: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring 2024) के आयोजन में कुछ ही घंटों का समय रह गया है। यह बैकलैश फ्रांस (Backlash France) के बाद होने वाला है पहला शो है।

इस इवेंट में कुछ चैंपियनशिप मैच होने वाले हैं, जिसमें कोडी रोड्स, बैकी लिंच और सैमी ज़ेन जैसे चैंपियंस के ऊपर सभी की नज़र होगी। इसके अलावा King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल भी देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सुपरस्टार्स को SummerSlam 2024 में अपने ब्रांड के चैंपियन को चैलेंज करने का मौका मिलेगा।

यह दिखाता है कि इस टूर्नामेंट की कितनी अहमियत है। खैर, इस आर्टिकल के जरिए हम आपको आगामी प्रीमियम लाइव इवेंट के लाइव प्रसारण से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं।

WWE King and Queen of the Ring कब और कहां होगा?

King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट 25 मई को सऊदी अरब से लाइव आने वाला है। इसका आयोजन जेद्दा के जेद्दा सुपरडॉम में होने वाला है।

WWE King and Queen of the Ring 2024 को भारत में कब, कहां और किस चैनल पर लाइव देखा जा सकता है?

भारत में भी फैंस King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट का लुत्फ उठा सकते हैं। यह भारत में शनिवार, 25 मई को ही लाइव आने वाला है। इस शो का किकऑफ रात 9:30 और मेन शो की शुरुआत रात 10:30 बजे से होगी। फैंस को बता दें कि वो इंग्लिश में सोनी टेन 1/टेन 1 एचडी, हिंदी में सोनी टेन 3/टेन 3 एचडी और तमिल-तेलुगु में सोनी टेन 4/टेन 4 एचडी में इस इवेंट को देख सकते हैं।

इसके अलावा ऑनलाइन यह शो सोनी लिव ऐप पर देखा जा सकता है। Sportskeeda Hindi पर भी आपको King and Queen of the Ring 2024 की लाइव कमेंट्री के साथ पल-पल के अपडेट्स भी मिलेंगे।

King and Queen of the Ring में कौन-कौन से मैच होने वाले हैं?

#) बैकी लिंच vs लिव मॉर्गन - विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप

#) सैमी जे़न vs ब्रॉन्सन रीड vs चैड गेबल - आईसी चैंपियनशिप

#) कोडी रोड्स vs लोगन पॉल - अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच

#) गुंथर vs रैंडी ऑर्टन/टामा टोंगा - किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट फाइनल

#) लायला वैल्किरिया vs बियांका ब्लेयर/नाया जैक्स - क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट फाइनल

