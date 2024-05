WWE King and Queen of the Ring: 3 Superstars जिन्हें इस प्रीमियम लाइव इवेंट में जीत की सख्त जरूरत है

WWE King and Queen of the Ring Superstars Need Win: WWE का एक बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) अब बस कुछ दिन दूर है। इस इवेंट में तीन चैंपियनशिप मैच,एक King और एक Queen of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल मैच होने वाला है। इस इवेंट का हिस्सा बने सभी रेसलर्स अपने मैच में जीत हासिल करना चाहते हैं।

इनमें से कुछ ऐसे हैं, जिनके लिए इस इवेंट में जीतना बेहद जरूरी है। यह रेसलर्स अलग-अलग मैचों का हिस्सा हैं लेकिन जीत ऐसी चीज है, जो सभी के लिए एक समान है। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे ही तीन सुपरस्टार्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें King and Queen of the Ring इवेंट में जीत की सख्त जरूरत है।

#3 WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन के लिए King and Queen of the Ring में जीतना बेहद जरूरी है

WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन के लिए बैकी लिंच के खिलाफ विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होने वाले इस मैच को जीतना बेहद जरूरी है। वह पिछ्ले काफी समय से इसे पाने का प्रयास कर रही हैं लेकिन उन्हें हर बार नाकामयाबी मिल रही है। वह Royal Rumble और Elimination Chamber में भी इसको जीतने में असफल रही थीं।

वह WrestleMania XL के बाद रिया रिप्ली के चोटिल होने के कारण कराए गए बैटल रॉयल को भी जीतने में असफल रही थीं। इसे बैकी लिंच ने जीता था। ऐसे में अगर वह अब भी हारेंगी, तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्हें यहां पर जरूर जीतना चाहिए। बैकी के लिए यह हार कोई नुकसान लेकर नहीं आएगी, जबकि लिव के लिए यह जीत बेहद खास हो जाएगी।

#2 WWE King and Queen of the Ring में कोडी रोड्स को जीत की ज्यादा जरूरत है

कोडी रोड्स पिछले कुछ समय से अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन हैं। उन्होंने हाल में SmackDown के एपिसोड में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके मुताबिक सिर्फ उनकी ही चैंपियनशिप को इस प्रीमियम लाइव इवेंट में डिफेंड किया जाएगा। उनके विरोधी लोगन पॉल हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हैं लेकिन उनकी चैंपियनशिप को इसमें दांव पर नहीं लगाया जाएगा।

WWE को मालूम है कि इस मैच में बड़ी मुश्किल आने वाली है। उन्हें कुछ तरीका तो इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि कोडी रोड्स इस मैच को जीत जाएं। अगर रोड्स इसको हारते हैं, तो उससे उनके कैरेक्टर को नुकसान होगा, साथ ही लोगन पॉल और एलए नाइट के बीच में भविष्य में होने वाले टाइटल मैच के आईडिया पर भी बुरा असर पड़ेगा। इस मैच में कोडी को साफ तौर पर जीत की ज्यादा जरूरत है।

#1 WWE King and Queen of the Ring में जीतकर एक नए सफर की शुरुआत कर सकते हैं गुंथर

WWE सुपरस्टार गुंथर के लिए इस प्रीमियम लाइव इवेंट में जीतना बेहद जरूरी है। वह किस सेमुकाबला करेंगे इसका फैसला SmackDown में टामा टोंगा और रैंडी ऑर्टन के बीच होने वाले मैच से होगा। गुंथर ने Raw में जे उसो को हराकर King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी।

पूर्व इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को इस जीत के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप वाले मैचों का हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे उनके पास खुद को साबित करने और King of the Ring के खिताब को भी बुलंदियों पर पहुंचाने का पूरा मौका होगा। ट्रिपल एच पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इसे जीतने वाला रेसलर SummerSlam में अपने ब्रांड के चैंपियनशिप गोल्ड के लिए चैलेंज कर सकता है।