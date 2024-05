WWE King and Queen of the Ring 2024: शो में होने वाले सभी चैंपियनशिप मैचों के नतीजों की भविष्यवाणी

WWE King and Queen of the Ring Championship Match Predictions: WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring 2024) प्रीमियम लाइव इवेंट के आयोजन में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। इस शो में King of the Ring के साथ-साथ Queen of the Ring का फाइनल मैच होगा।

WWE ने कुछ चैंपियनशिप मैच तय किए हैं। फैंस के मन में सवाल होगा कि इन टाइटल मैचों में किसकी जीत हो सकती है। इस आर्टिकल में हम King and Queen of the Ring 2024 में होने वाले सभी चैंपियनशिप मैचों के नतीजों पर नज़र डालेंगे।

- King and Queen of the Ring में जेड कार्गिल और बियांका ब्लेयर vs कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल (WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

Expand Tweet

बियांका ब्लेयर को SmackDown के हालिया एपिसोड में नाया जैक्स के खिलाफ हार मिली। मैच के दौरान ब्लेयर के घुटने में चोट आई थीं और इसी वजह से जब वो बैकस्टेज मौजूद थीं, तो कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल ने आकर उनका मजाक उड़ाया। जेड कार्गिल ने एंट्री की और दोनों हील स्टार्स वहां से चली गईं।

इसी वजह से WWE ने विमेंस टैग टीम चैंपियन बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल को अपने टाइटल को कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल के खिलाफ दांव पर लगाने के लिए बुक किया। यह मैच प्री-शो में होगा। इस मुकाबले में ब्लेयर और कार्गिल शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप को रिटेन रख सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों का यह रन लंबा चलेगा।

संभावित नतीजा: बियांका ब्लेयर और जेड कार्गिल चैंपियनशिप रिटेन कर सकती हैं

- King and Queen of the Ring में सैमी ज़ेन vs चैड गेबल vs ब्रॉन्सन रीड (WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच)

सैमी ज़ेन अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को चैड गेबल और ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ दांव पर लगाने वाले हैं। फैंस इस मैच के लिए बहुत उत्साहित हैं। पिछली बार जब सैमी ज़ेन सऊदी अरब में लड़ने के लिए आए थे, तो उन्हें होमटाउन स्टार की तरह रिएक्शन मिला था। इस बार भी फैंस पूरी तरह से उनका सपोर्ट करेंगे।

यह ट्रिपल थ्रेट मैच काफी शानदार रह सकता है। चैड यहां ओटिस का सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे लेकिन यह चीज़ उनपर किसी तरह से भारी पड़ सकती है। इसी के चलते सैमी जीत दर्ज करके अपनी चैंपियनशिप का बचाव कर सकते हैं।

संभावित नतीजा: सैमी ज़ेन चैंपियन बने रह सकते हैं

- King and Queen of the Ring में बैकी लिंच vs लिव मॉर्गन (WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच)

बैकी लिंच ने कुछ हफ्तों पहले विमेंस वर्ल्ड चैंपियन पर कब्जा किया था। उनकी इसके बाद से ही लिव मॉर्गन के साथ स्टोरीलाइन चल रही है। मॉर्गन इस समय अपने शानदार कैरेक्टर वर्क के कारण चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लिव के पास अच्छा मोमेंटम है और वो बैकी को टक्कर दे सकती हैं।

ऐसा महसूस हो रहा है कि लिव मॉर्गन ही बैकी लिंच के चैंपियनशिप रन का अंत करेंगी लेकिन यह चीज़ King and Queen of the Ring में शायद नहीं होगी। बैकी अपनी चैंपियनशिप को सऊदी अरब के इस इवेंट में रिटेन रख सकती हैं। इतनी जल्दी बैकी लिंच से शायद टाइटल नहीं लिया जाएगा। भविष्य में किसी इवेंट में जरूर लिव की किस्मत बदल सकती है।

संभावित नतीजा: बैकी लिंच जीत के साथ चैंपियनशिप रिटेन रख सकती हैं

- King and Queen of the Ring में कोडी रोड्स vs लोगन पॉल (अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच)

यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल के पास King and Queen of the Ring इवेंट में इतिहास रचने का मौका है। वो कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बड़ी बात यह है कि लोगन का टाइटल इस मुकाबले में दांव पर नहीं होगा।

लोगन के पास इस मैच में खोने के लिए कुछ नहीं है। पॉल ने लगातार खुद को साबित किया है और उम्मीद है कि अमेरिकन नाईटमेयर के खिलाफ उनका यह मैच शानदार रह सकता है। अनुभव और स्किल्स दोनों के मामले में रोड्स काफी आगे हैं और ऐसे में वो अपने टाइटल को रिटेन रख सकते हैं।

संभावित नतीजा: कोडी रोड्स चैंपियन बने रह सकते हैं