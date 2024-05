WWE King and Queen of the Ring 2024: सभी मैचों पर एक नज़र और उनकी रेटिंग

WWE King and Queen of the Ring Match Rating: WWE का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) प्रीमियम लाइव इवेंट खत्म हो गया है। इस शो में कुल पांच मैच मेन शो में हुए जबकि एक मैच प्री शो में हुआ था। प्री शो में हुए मैच में विमेंस टैग टीम चैंपियंस जेड कार्गिल और बियांका ब्लेयर ने कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल को हराकर चैंपियनशिप रिटेन की। आइए इस प्रीमियम लाइव इवेंट के मेन शो में हुए सभी मैचों पर बात करते हैं और उन्हें रेटिंग देते हैं।

#) बैकी लिंच vs लिव मॉर्गन (WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, रेटिंग: 4.5)

बैकी लिंच और लिव मॉर्गन का मैच काफी जबरदस्त एक्शन से भरपूर था। बैकी ने मैच में एक समय डिसआर्मर लगाया जिसे लिव ने रिंग्स ऑफ सैटर्न में बदल दिया। इस मैच के दौरान डॉमिनिक मिस्टीरियो रिंगसाइड नजर आए और उन्होंने रिंग में एक चेयर को फेंका।

इसके बाद डॉमिनिक ने रेफरी का ध्यान भटकाने का प्रयास किया। इससे पहले कि बैकी इसका इस्तेमाल करती, लिव ने पहले लिंच को चेयर पर डीडीटी दिया और फिर अपनी फिनिशर मूव ओब्लिवियन हिट करके चैंपियन को पिन कर दिया। इसके साथ ही वह नई चैंपियन बन गईं। इस मैच को 4.5 स्टार की रेटिंग दी जा सकती है।

#) सैमी ज़ेन vs ब्रॉन्सन रीड vs चैड गेबल (WWE आईसी चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच, रेटिंग: 4.25)

जब तीन टैलेंटेड सुपरस्टार्स साथ आते हैं तो क्या धमाल मचता है वह इस मैच से समझा जा सकता था। चैड गेबल और ब्रॉन्सन रीड ने सैमी ज़ेन से आईसी चैंपियनशिप जीतने का प्रयास किया। इसके चक्कर में चैड ने डबल स्टैक जर्मन सुप्लेक्स भी हिट कर दिया।

फैंस ने इस मैच में ओटिस का दखल भी देखा लेकिन वह तब बेहद खुश हुए जब उन्होंने गलती से गेबल को क्लोथ्सलाइन हिट कर दिया। यह अटैक काफी था और सैमी ने तुरंत ही रिंग में आकर रीड पर हैलुवा किक हिट करते हुए जीत दर्ज कर ली। इस मैच को 4.25 स्टार की रेटिंग दी जा सकती है।

#) नाया जैक्स vs लायरा वैल्किरिया (WWE क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट फाइनल, रेटिंग: 4)

नाया जैक्स जहां रेसलिंग दिग्गज हैं तो वहीं लायरा वैल्किरिया ने महज कुछ समय पहले मेन रोस्टर में डेब्यू किया था। इसके बावजूद वह कहीं से भी ना तो कमजोर दिखीं और ना ही उन्होंने खुद के मूव्स में कोई नर्मी दिखाई। वह नाया पर अटैक करती हुई दिखाई दीं और सबको यह बेहद पसंद भी आया।

लायरा ने नाया को पावरबॉम्ब देने का प्रयास किया लेकिन उसकी जगह जैक्स ने उन्हें अनाइलेटर हिट कर दिया। इसके साथ ही वह मैच को जीतने में सफल रहीं। इसके बाद ट्रिपल एच रिंग में आए और उन्होंने नई WWE क्वीन ऑफ द रिंग को उनका ताज पहनाकर उनकी ताजपोशी की। इस मैच को 4 स्टार की रेटिंग दी जा सकती है।

#) रैंडी ऑर्टन vs गुंथर (WWE किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट फाइनल, रेटिंग: 4.5)

जब WWE के दो मंझे हुए सुपरस्टार्स मैच लड़ते हैं तो फैंस के एंटरटेनमेंट का स्तर बढ़ जाता है। यही हुआ जब रैंडी ऑर्टन और गुंथर ने रिंग में मैच लड़ा। यह मैच King of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला था। इसमें रैंडी ऑर्टन ने आगे बढ़ने का प्रयास किया।

वह महज प्रयास ही कर सके क्योंकि गुंथर ने इसको जीता। रैंडी ऑर्टन को उन्होंने रोलअप करते हुए पिन किया और रेफरी ने काउंट कर दिया। यह बात और है कि फैंस को साफ तौर पर दिख रहा था कि ऑर्टन का कंधा ऊपर था। इस मैच के बाद ट्रिपल एच ने उन्हें भी उनका क्राउन दिया। इस मैच को 4.5 स्टार की रेटिंग दी जा सकती है।

#) कोडी रोड्स vs लोगन पॉल (अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच, रेटिंग: 4.5)

लोगन पॉल और कोडी रोड्स के बीच फैंस बेहद शानदार था। इस मैच के दौरान लोगन ने ऑक्टोपस सबमिशन होल्ड लगाया लकिन रोड्स ने उसको पलट दिया। इस मैच के दौरान स्थिति यहां तक पहुंचीं जहां लोगन ने लो-ब्लो और ब्रास नकल्स का इस्तेमाल किया।

लोगन ने रोड्स पर रिंग की टॉप रोप से अनाउंस डेस्क पर फ्रॉग स्प्लैश दिया। इसके बाद जब लोगन ने दूसरी बार ब्रास नकल्स का इस्तेमाल करना चाहा तो उन्हें रिंग अनाउंसर ने रोका। इस मौके का फायदा उठाकर कोडी ने तीन क्रॉस रोड्स हिट करके मैच जीत लिया। यह मैच 4.5 की रेटिंग डिजर्व करता है।