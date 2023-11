WWE दिग्गज John Cena ने Survivor Series से ठीक पहले Randy Orton को दिया दिल छू लेने वाला संदेश, खास वीडियो भी की शेयर

Randy Orton: WWE लैजेंड जॉन सीना (John Cena) ने सर्वाइवर सीरीज (Survivor Series) से ठीक पहले रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) को खास संदेश दिया है। रैंडी Survivor Series WarGames के जरिए लंबे समय बाद WWE टीवी पर वापसी करने वाले हैं। इस इवेंट में वो जजमेंट डे के खिलाफ WarGames मैच लड़ने उतरेंगे।

इस मुकाबले में ऑर्टन की टीम की तरफ से कोडी रोड्स, जे उसो, सैमी ज़ेन और सैथ रॉलिंस फाइट करने वाले हैं। जॉन सीना ने हाल ही में X पर रैंडी ऑर्टन के साथ OVW में लड़े आखिरी मैच की वीडियो क्लिप शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने वाईपर को दिल छू लेने वाला संदेश दिया। सीना ने लिखा-

"इस दिन को उनलोगों के बिना धन्यवाद दिए सेलिब्रेट नहीं कर सकता जिन्होंने मेरी मदद की और मेरे साथ आगे बढ़े। OVW में मेरा करियर और रैंडी ऑर्टन के साथ उन सालों में बिताए समय के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। OVW में हमारे फाइनल मैच पर एक नज़र डाले। हैप्पी थैंक्सगिविंग।"

WWE में John Cena और Randy Orton एक-दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी रह चुके हैं

सीना vs ऑर्टन WWE के PG एरा की सबसे बड़ी राइवलरी थी। उस वक्त WWE में ये दोनों सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार्स में शामिल थे और इन दोनों के बीच अधिकतर मुकाबले WWE चैंपियनशिप के लिए हुए थे। एक बार After The Bell पॉडकास्ट पर कोरी ग्रेव्स के साथ बात करते हुए रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था,

"ट्रिपल एच और रिक फ्लेयर उस लिस्ट के टॉप पर हैं। शॉन माइकल्स की वजह से मुझे काफी मुश्किलें आई थीं। मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे ज्यादा पसंद करते थे। 5 सालों बाद चीज़ें काफी बदल गईं और मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। अंडरटेकर। मिस्टीरियो। मैंने रे के साथ मिलकर काफी कुछ सीखा। और जॉन सीना। मुझे यह कहना पसंद नहीं है लेकिन मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे शांत होना और लोगों को सुनना सिखाया। वो मास्टर थे। वो क्राउड को सुनने के मामले में निन्जा जैसे थे।"

जॉन सीना Crown Jewel 2023 के बाद ब्रेक पर जा चुके हैं और यह देखना रोचक होगा कि उनकी वापसी कब हो पाती है।