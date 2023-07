"हमें जो चाहिए था, वो मिल गया"- WWE दिग्गज ने Money in the Bank 2023 में पूर्व चैंपियन को मिले धोखे पर दिया बड़ा बयान

Mark Henry: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) इवेंट काफी तगड़ा रहा था। इस शो में कई धमाकेदार पल देखने को मिले थे। इसी में से एक को लेकर WWE Hall of Famer और मौजूदा AEW स्टार मार्क हेनरी (Mark Henry) ने बड़ा बयान दिया है।

Busted Open Radio के हालिया एपिसोड में मार्क हेनरी ने Money in the Bank 2023 की सबसे अच्छी चीज़ को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि शेना बैज़लर का रोंडा राउजी को धोखा देना धमाकेदार पल रहा। उन्होंने यह भी माना कि दोनों के बीच कुछ बढ़िया मैच देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा,

"हमें जो चाहिए था,वो मिल गया है। इस चीज़ को दो साल लगे। हम दो साल से कह रहे हैं कि रोंडा राउजी और शेना बैज़लर को साथ में बुक कीजिए और बाद में किसी एक को दूसरे के खिलाफ होने के लिए बुक कीजिए। यह चीज़ आखिर देखने को मिल गई है। हमें वो चीज़ मिल गई है, जो हम सभी लोग चाहते थे ,मुझे लगता है कि रोंडा राउजी और शेना बैज़लर के बीच कुछ नॉकआउट्स और ड्रैग-आउट से भरे मैच देखने को मिलेंगे। यह चीज़ सही मायने में काफी ज्यादा रोचक रहने वाली है।"

मार्क हेनरी ने इसी दौरान यह माना कि रोंडा राउजी और शेना बैज़लर के मैच सही मायने में फैंस को एक बड़ी फाइट की अनुभूति देंगे। हेनरी ने यह भी बताया कि बहुत कम मैच इस तरह प्रशंसकों को महसूस करा सकते हैं।

WWE Money in the Bank 2023 में Ronda Rousey को मिला था सबसे बड़ा धोखा

Money in the Bank 2023 में रोंडा राउजी और शेना बैज़लर की विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज़ के खिलाफ दांव पर लगी थी। दोनों ही टीमों के बीच मैच बढ़िया तरह से आगे बढ़ रहा था। अचानक शेना बैज़लर ने रोंडा राउजी पर हमला कर दिया और चली गईं। लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज़ ने इस चीज़ का फायदा उठाया और नई विमेंस चैंपियन बनने में सफल हुईं। राउजी का इस धोखे से दिल टूटा होगा।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes