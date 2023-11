"वो अब भी बड़े Supestar बन सकते हैं" - WWE दिग्गज ने 151 किलो के रेसलर के भविष्य को लेकर दिया बहुत बड़ा बयान

WWE: ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) ने 2015 से लेकर 2021 तक WWE में एक बड़े सुपरस्टार की भूमिका निभाई। 2021 में उन्हें रिलीज कर दिया गया था, लेकिन एक साल बाद ही उनकी धमाकेदार वापसी हुई। वो इस समय गर्दन में चोट की समस्या से ग्रस्त हैं, लेकिन अब दिग्गज रेसलर रोड डॉग (Road Dogg) ने स्ट्रोमैन के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है।

WWE में लाइव इवेंट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, रोड डॉग ने अपनी आंखों से देखा है कि द मॉन्स्टर अमंग मेन को क्राउड से कितना जबरदस्त रिएक्शन मिलता आया है। Oh You Didn't Know पॉडकास्ट पर उन्होंने स्ट्रोमैन के एक टॉप सुपरस्टार बनने की उम्मीद जताते हुए कहा:

"हां, वो एक टॉप सुपरस्टार बन सकते हैं। मैंने पिछले कुछ समय में गौर किया है कि फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं और जब वो अपनी टी-शर्ट फाड़ते हैं तो लोग खुशी से झूम उठते हैं। 2022 में वापसी के बाद वो खुद को अलग तरह से पेश कर रहे हैं। उनके पास शानदार स्किल्स हैं और वो अब भी एक टॉप सुपरस्टार बनने की काबिलियत रखते हैं।"

WWE दिग्गज Road Dogg ने बताया कि Braun Strowman किस क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं

पिछले कुछ सालों में ब्रान स्ट्रोमैन ने खुद को एक खतरनाक जायंट रेसलर के रूप में स्थापित कर लिया है। WWE ने भी उनकी ताकत का अच्छे से इस्तेमाल किया है क्योंकि उन्हें ट्रक और गाड़ियां पलटाने वाले वायरल मोमेंट्स का हिस्सा बनाया जा चुका है।

रोड डॉग के अनुसार अगर स्ट्रोमैन अपनी प्रोमो स्किल्स में सुधार करते हैं तो उनका करियर नई ऊंचाइयों को छू सकता है। उन्होंने कहा:

"मुझे लगता है कि उन्हें अपनी प्रोमो स्किल्स को बेहतर बनाने की जरूरत है। उनका एक भी ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ है, जिससे हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। द मॉन्स्टर अमंग मेन को बस पलटाने वाले सैगमेंट के जरिए ताकतवर दिखाना मार्केटिंग का एक अच्छा तरीका है, लेकिन खुद को बेहतर दिखाने के लिए प्रोमोज़ से बेहतर तरीका कोई दूसरा नहीं है, जहां वो अपने जीवन की सच्चाई और कमर के दर्द से लोगों को अवगत करा रहे होंगे।"