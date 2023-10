WWE दिग्गज ने की 14 बार के वर्ल्ड चैंपियन की जमकर तारीफ, जानकर आपको भी होगी बहुत ज्यादा खुशी

WWE: रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) को WWE इतिहास के सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स में से एक माना जाता है और ढेरों उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। उनके मेन रोस्टर करियर की शुरुआत साल 2002 में हुई थी और अब उस समय को याद करते हुए दिग्गज रेसलर रोड डॉग (Road Dogg) ने बड़ा बयान दिया है।

Oh You Didn't Know पॉडकास्ट पर रोड डॉग ने रैंडी ऑर्टन की तारीफ करते हुए कहा:

"मैं जब पहली बार रैंडी ऑर्टन से मिला तो मैंने कहा, 'मैंने आपसे बेहतर यहां कोई नहीं देखा है।' मैं उस समय टीवी रेसलिंग, कैमरा के सामने काम करने का तरीका, चेहरे के हाव-भाव और एंट्रेंस जैसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। वो इन सभी चीज़ों को लगभग हर बार परफेक्ट तरीके से करते आए हैं।"

रोड डॉग ने 1990 के दशक में WWE में काम किया था और अब कंपनी में लाइव इवेंट्स के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हैं। वहीं ऑर्टन की बात करें तो उन्हें मई 2022 के बाद से टीवी पर नहीं देखा गया है क्योंकि वो कमर की चोट से जूझ रहे हैं। कुछ समय पहले रैंडी के पिता, बॉब ऑर्टन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शायद रैंडी कभी दोबारा रेसलिंग नहीं कर पाएंगे।

WWE में Randy Orton के लिए स्टोरीलाइंस तैयार नहीं कर पा रहे थे Road Dogg

साल 2019 में रोड डॉग ने SmackDown के लीड राइटर होने की पोजिशन को छोड़ दिया था। उससे एक साल पहले रैंडी ऑर्टन ने हील टर्न लेकर जैफ हार्डी के साथ फिउड शुरू की थी। रोड डॉग ने स्वीकार करते हुए कहा कि उस समय स्टोरीलाइन में ऑर्टन के लिए हील रिएक्शन बटोरने में काफी दिक्कतें हो रही थीं।

रोड डॉग ने कहा:

"मैं जानता हूं कि हमारा लक्ष्य रैंडी ऑर्टन को हील रिएक्शन दिलवाना था, लेकिन साथ ही उनकी लिगेसी को भी ध्यान में रखना था। वो बेबीफेस किरदार में बहुत अच्छे रहे हैं, वहीं हील कैरेक्टर भी बहुत अच्छे से निभाते आए हैं। हमें उन्हें हील रिएक्शन दिलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।"

रैंडी ऑर्टन अपने करियर में 14 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और काफी फैंस मानते हैं कि उनके हाथों जॉन सीना और रिक फ्लेयर का 16 वर्ल्ड टाइटल्स का रिकॉर्ड टूट सकता है। खैर ऐसा करने के लिए उन्हें कमर की चोट से उबर कर रिंग में वापसी करनी होगी, जो फिलहाल काफी मुश्किल नज़र आ रहा है।