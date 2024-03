WrestleMania XL के बाद The Rock के WWE में नज़र आने को लेकर आया बड़ा अपडेट, रिपोर्ट में फैंस के लिए बुरी खबर

The Rock: WWE में वापस आने के बाद फैंस द रॉक (The Rock) के हील कैरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वो इस समय द ब्लडलाइन (The Bloodline) ग्रुप का हिस्सा हैं। इसी बीच द रॉक के रेसलमेनिया (WrestleMania 40) के बाद के प्लान को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

द रॉक ने Royal Rumble के बाद WWE में दोबारा वापसी की थी। इस दौरान वो रोमन रेंस के खिलाफ ही नजर आ रहे थे, लेकिन WrestleMania 40 के किकऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्लान में बदलाव किया था। अब कोडी रोड्स ही रोमन रेंस को टाइटल के लिए चैलेंज कर रहे हैं, जबकि द रॉक अपनी फैमली से जुड़ गए हैं।

द रॉक WrestleMania 40 में एक टैग टीम मैच का हिस्सा बनेंगे। इस मैच में उनके पार्टनर रोमन रेंस हैं और उनका सामना कोडी रोड्स & सैथ रॉलिंस से होगा। इसी बीच PWInsider ने द रॉक के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि शो ऑफ शोज के बाद वो मूवी के शूट के लिए जाएंगे। ऐसे में वो इन रिंग एक्शन से दूर रह सकते हैं। PWInsider ने अपनी रिपोर्ट में बताया,

"PWInsider।com ने इस बात की पुष्टि की है कि The Smashing Machine की सहायक कास्ट को लेकर कास्टिंग की जा रही है। जल्द ही इस मूवी की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। इस दौरान द रॉक किसी भी तरह के इन-रिंग एक्शन से दूर हो सकते हैं।"

WWE दिग्गज द रॉक और रोमन रेंस के मैच को लेकर डेव मैल्टज़र ने दी बड़ी अपडेट

द रॉक के रिटर्न के बाद फैंस उनके और रोमन रेंस के बीच मैच को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच Wrestling Observer Newsletter के डेव मैल्टज़र ने कहा कि WrestleMania 41 से पहले रोमन रेंस और द रॉक के बीच मुकाबला होने की उम्मीद बेहद कम है। उन्होंने कहा,

"हम बहुत जल्द ही द रॉक और रोमन रेंस के बीच मैच होते हुए देखेंगे। अभी कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये मुकाबला सऊदी अरब में होगा, या WrestleMania में। मेरा ऐसा मानना है कि द रॉक इस मैच को WrestleMania से पहले नहीं होने देंगे। वो इस मैच को WrestleMania में बुक करना चाहते हैं।"