WWE दिग्गज The Rock की अगली फिल्म का हुआ ऐलान, जल्द महान फाइटर की बायोपिक में आएंगे नज़र

The Rock: WWE दिग्गज द रॉक (The Rock) हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। 2021 में उनकी Red Notice नाम की फिल्म आई थी, जो बड़ी हिट साबित हुई थी। इन दिनों रॉक उसी मूवी के दूसरे पार्ट यानी Red Notice 2 की तैयारियों में व्यस्त हैं। इस बीच खबर सामने आई है कि वो एक अन्य फिल्म में महान UFC फाइटर का किरदार निभाते हुए नज़र आ सकते हैं।

The Hollywood Reporter ने अपनी हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया है कि The Smashing Machine नाम की फिल्म में The Rock, 2 बार के UFC हैवीवेट टूर्नामेंट चैंपियन मार्क केर का किरदार निभा सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो काफी समय से अमेरिकी स्क्रीन राइटर बैनी सफदी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।

मार्क केर को बिना रुके अटैक करने वाले स्टाइल के लिए The Smashing Machine नाम से जाना जाता है। आपको याद दिला दें कि HBO ने साल 2002 में 'The Smashing Machine' नाम की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। वहीं इस आगामी फिल्म को द रॉक का Seven Bucks Production हाउस प्रोड्यूस कर रहा होगा। अभी तक फिल्म की रिलीज को लेकर कोई तारीख सामने नहीं आई है।

रेसलिंग दिग्गज ने CM Punk और The Rock की WWE में वापसी पर चर्चा की

WWE Survivor Series 2023 में सीएम पंक ने वापसी करते हुए प्रो रेसलिंग यूनिवर्स में तहलका मचा दिया था। वहीं द रॉक ने भी सितंबर महीने के एक SmackDown एपिसोड में लंबे समय बाद वापसी की थी। अब रेसलिंग जर्नलिस्ट बिल एप्टर ने दोनों रेसलर्स के रिटर्न की तुलना की है।

UnSkripted पॉडकास्ट पर बिल एप्टर ने बताया कि The Rock की वापसी अधिक चौंकाने वाली रही थी। उन्होंने कहा:

"सीएम पंक वापसी के बाद WWE में बने रहने वाले हैं। जहां तक चौंकाने वाले मोमेंट की बात करूं तो इस मामले में द रॉक का रिटर्न बेहतर रहा क्योंकि किसी ने उनके आने की उम्मीद नहीं की थी। दूसरी ओर लोग पहले से उम्मीद लगाए बैठे थे कि सीएम पंक वापस आने वाले हैं।"

आपको याद दिला दें कि द रॉक ने SmackDown के उस सैगमेंट में वापसी की थी, जब रिंग में पैट मैकेफी और ऑस्टिन थ्योरी मौजूद थे। द पीपल्स चैंपियन ने थ्योरी को रॉक बॉटम लगाकर फैंस का दिल जीता था।