Roman Reigns के भाई ने अचानक टॉप प्रमोशन छोड़ने का किया ऐलान, WWE में होंगे शामिल?

Lance Anoa'i & Roman Reigns: हाल ही में रेसलिंग वर्ल्ड के लिए एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। इंडिपेंडेंट रेसलिंग स्टार और अनोआ'ई फैमिली मेंबर लांस अनोआ'ई (Lance Anoa'i) और जूसी फिनाउ (Juicy Finau) ने MLW कंपनी छोड़ने की पुष्टि कर दी है।

हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि लांस अनोआ'ई ने MLW से रिलीज़ की मांग की थी। लांस कुछ मौकों में WWE प्रोग्रामिंग में दिख चुके हैं। उन्हें कुछ साल पहले रोमन रेंस के भाई के रूप में दिखाया गया था। वो कभी भी स्टैमफोर्ड बेस्ड प्रमोशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे।

Fightful Select की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ हालिया महीनों में MLW टीवी से गायब रहने के दौरान लांस अनोआ'ई NOAH में काम कर रहे थे। वो MLW में आखिरी बार जुलाई में इन-रिंग एक्शन में दिखे थे। कुछ अटकलों की मानें, तो साल की शुरुआत से ही MLW के साथ लांस के कुछ मतभेद चल रहे थे, जिसे दोनों तरफ से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था।

MLW Never Say Never इवेंट में लांस अनोआ'ई और जूसी फिनाउ अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हार गए थे। दोनों एक और अनोआ'ई फैमिली के मेंबर जैकब फाटू के साथ समोअन स्वैट टीम का हिस्सा थे। हालिया अपडेट में पता चला है कि दोनों स्टार्स अब फ्री एजेंट हैं। लांस की अब WWE में एंट्री संभव है।

WWE Crown Jewel 2023 में Roman Reigns समेत बड़े स्टार्स लेंगे हिस्सा?

इस हफ्ते के अंत में WWE Crown Jewel 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन सऊदी अरब में होने वाला है। शो के लिए कई बड़े स्टार्स और मैचों को बुक कर दिया गया है। शो का मुख्य आकर्षण निश्चित तौर पर रोमन रेंस ही होने वाले हैं। वो अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप एलए नाइट के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं।

रोमन रेंस और एलए नाइट की दुश्मनी बढ़ती ही जा रही है। रेंस के ग्रुप में अब केवल जिमी उसो और सोलो सिकोआ ही रह गए हैं। सोलो और जॉन सीना का मैच भी सऊदी इवेंट में बुक किया गया है। यह हो सकता है कि लांस अनोआ'ई, द ब्लडलाइन को जॉइन करें और Crown Jewel 2023 में ट्राइबल चीफ को टाइटल रिटेन करने में मदद करें।

