WWE दिग्गज Roman Reigns को बड़े टाइटल मुकाबले के बाद हुई थी इंजरी, रिपोर्ट्स में हुआ चौंकाने वाला खुलासा 

Roman Reigns: रिपोर्ट्स की माने तो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) को इस साल हुए एक बड़े टाइटल मैच के बाद इंजरी हो गई थी। ट्राइबल चीफ को अगले महीने रॉयल रंबल (Royal Rumble) 2024 इवेंट में अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करनी है। हालांकि, इस मुकाबले के लिए उनके प्रतिद्वंदी का खुलासा किया जाना अभी बाकी है।

बता दें, SmackDown New Year's Revolution एपिसोड में होने जा रहे एजे स्टाइल्स vs एलए नाइट vs रैंडी ऑर्टन मैच के जरिए हेड ऑफ द टेबल को अपना अगला प्रतिद्वंदी मिलेगा। Fightful Select पर Q&A सेशन के दौरान सीन रॉस सैप ने खुलासा किया कि रोमन रेंस को SummerSlam में जे उसो के खिलाफ ट्राइबल कॉम्बैट मैच के बाद इंजरी हो गई थी।

Expand Tweet

हालांकि, वो नवंबर के महीने में हुए Crown Jewel में नज़र आकर एलए नाइट के खिलाफ अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करने में सफल रहे थे। उन्होंने 14 अक्टूबर को कैंसस सिटी में हुए लाइव इवेंट में सैमी ज़ेन को भी हराया था।

पूर्व WWE राइटर ने Gunther और Roman Reigns की तुलना करते हुए दिया बड़ा बयान

पूर्व WWE राइटर विंस रूसो ने हाल ही में बड़ा दावा करते हुए आईसी चैंपियन गुंथर को रोमन रेंस से बेहतर सुपरस्टार बताया। Sportskeeda Wrestling के Writing with Russo पर बात करते हुए विंस रूसो ने गुंथर की जमकर तारीफ की। विंस का मानना है कि गुंथर में रोमन से ज्यादा पर्सनालिटी है और वो बेहतर कैरेक्टर वर्क दिखाते हैं।

विंस रूसो ने कहा,

"जब आप शो को देखते हैं और आप केवल कैरेक्टर वर्क को देखते हैं, वो इंसान टॉप थ्री में हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि वो टॉप थ्री में हैं। वो रेंस से बेहतर हैं क्योंकि रेंस वन-डायमेंशनल हैं। गुंथर अलग तरह की पर्सनालिटी दिखाते हैं। वो अच्छे इंसान हैं।"

रोमन रेंस ने हाल ही में यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में 1200 दिनों पूरे किए और TLC 2019 के बाद से ही उन्हें कोई सिंगल्स मैचों में पिन नहीं कर पाया है। यह देखना रोचक होगा कि ट्राइबल चीफ कितने और दिनों तक चैंपियन बने रहने वाले हैं और कौन सा सुपरस्टार उनकी बादशाहत खत्म करने वाला है।