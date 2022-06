WWE दिग्गज ने Drew McIntyre को दी चेतावनी, Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट जीतने का किया दावा

WWE सुपरस्टार शेमस (Sheamus) ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) से पहले ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) को चेतावनी दी है। स्मैकडाउन (Smackdown) के हालिया एपिसोड में इन दोनों ने टैग टीम मुकाबले में हिस्सा लिया था। दोनों ने एक ही टीम में आकर द उसोज (The Usos) का सामना किया था और Money in the Bank लैडर मुकाबले में क्वालीफाई करने के लिए उनके लिए इस मैच का परिणाम अहम था।

WWE यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस के खिलाफ कड़े मुकाबले में ड्रू की क्लेमोर किक के चलते टीम को जीत भी मिली थी। इसके साथ ही दोनों ने Money in the Bank ब्रीफकेस मैच में सैथ रॉलिंस, ओमोस और सैमी जेन को ज्वाइन कर लिया है। इस मुकाबले में जगह हासिल करने में मदद करने वाले पार्टनर को ही अब शेमस ने चेतावनी दे डाली है। उन्होंने दो तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें से एक में वह अकेले हैं और दूसरे में मैकइंटायर के साथ हैं। इन फोटोज के साथ उन्होंने लिखा है कि केवल एक ही विजेता हो सकता है।

WWE Money in the Bank से पहले शेमस द्वारा ड्रू मैकइंटायर को चेतावनी भेजने पर फैंस ने दी प्रतिक्रिया

दो दिग्गज रेसलर्स के इस बड़े मुकाबले में पहुंचने पर फैंस काफी खुश हैं। शेमस द्वारा किए गए ट्वीट पर भी फैंस ने खूब प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। एक यूजर का मानना है कि एक ही विजेता जो होने वाला है, वह ड्रू मैकइंटायर होंगे।

इन दो बड़े दिग्गजों को क्वालीफाइंग मैच में रखने के लिए पॉल हेमन और एडम पीयर्स की काफी आलोचना हुई थी। अब फैंस ने दोनों सुपरस्टार्स को शुभकामनाएं दी हैं।

AnimeRay273 @AnimeRay6 @WWESheamus Hey matter what I'm glad you guys want it back because that was ridiculous with Paul Heyman and Adam did to you Drew but I'm glad you guys want good luck at your guys's Money in the Bank next Saturday @WWESheamus Hey matter what I'm glad you guys want it back because that was ridiculous with Paul Heyman and Adam did to you Drew but I'm glad you guys want good luck at your guys's Money in the Bank next Saturday

एक फैन ने कहा है कि वह Money in the Bank में शेमस का साथ देने वाले हैं।

Cam @cam_133 @WWESheamus I need one more sheamus title run. I know he could pull off an “old man Logan” type character and would love to see him do it. Blokes a monster and one of the best @WWESheamus I need one more sheamus title run. I know he could pull off an “old man Logan” type character and would love to see him do it. Blokes a monster and one of the best

सैथ रॉलिंस के लिए भी लोगों ने काफी चीयर किए हैं।

इस शानदार मुकाबले में अभी तीन सुपरस्टार्स को और जोड़ा जाना है। वो तीन सुपरस्टार कौन से होंगे, इसका पता लगाने के लिए फिलहाल फैंस को इंतजार करना होगा।

