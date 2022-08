WWE दिग्गज The Rock ने अपने पुराने दुश्मन Brock Lesnar की तारीफों के बांधे पुल, फैंस के साथ शेयर की पुरानी यादें

WWE के दो पूर्व वर्ल्ड चैंपियन

The Rock and Brock Lesnar: WWE दिग्गज द रॉक (The Rock) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) की खुलकर तारीफ की है। 20 साल पहले समरस्लैम (SummerSlam) 2002 में द रॉक और ब्रॉक लैसनर का मुकाबला अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए हुआ था।

दोनों मेगास्टार्स के बीच SummerSlam में हुए इस जबरदस्त मैच में द बीस्ट ने ग्रेट वन को हराया था और कंपनी के इतिहास के यंगेस्ट WWE चैंपियन बने थे। कुछ फैंस का मानना है कि इस मुकाबले ने लैसनर को कंपनी में पूरी तरह से स्थापित कर दिया था। द रॉक ने इस मैच को याद करते हुए अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिल छू लेने वाला पोस्ट किया है।

द रॉक ने लिखा कि दोनों ने कंपनी के दूसरे सबसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट में इतिहास रच दिया था, जिसके बाद प्रोफेशनल रेसलिंग पूरी तरह से बदल गई थी। पीपल्स चैंपियन ने ब्रॉक की तारीफ करते हुए कहा कि द बीस्ट उन महान रेसलर्स में से एक हैं, जिनके साथ उन्होंने रिंग शेयर की है।

आप रॉक की पोस्ट यहां देख सकते हैं:

WWE SummerSlam 2002 में ब्रॉक लैसनर और द रॉक के मुकाबले ने रेसलिंग इंडस्ट्री को हिला दिया था

कई जानकारों का मानना है कि SummerSlam 2002 कंपनी के इतिहास के सबसे शानदार इवेंट में से एक है। 8 मैचों के इस प्रीमियम इवेंट में सभी टॉप सुपरस्टार्स शामिल थे। शो के मेन इवेंट को लेकर फैंस का उत्साह देखने वाला था। द रॉक और ब्रॉक लैसनर के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच हुआ था।

16 मिनट तक चले इस मैच में दोनों ही सुपरस्टार्स एक-दूसरे को हराने का पूरा प्रयास कर रहे थे। हालांकि, मैच के अंतिम पलों में लैसनर ने बेजोड़ और खतरनाक F5 मारकर ग्रेट वन को धराशाई कर दिया और नए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बन गए थे।

20 साल बाद लैसनर आज भी WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट्स में बड़े मैच लड़ रहे हैं। वहीं, द रॉक रेसलिंग के अलावा हॉलीवुड के भी टॉप स्टार हैं।

