WWE के बड़े इवेंट में The Undertaker ने वापसी के दिए संकेत, फैंस को मिलेगा बहुत बड़ा सरप्राइज?

The Undertaker Teases Appearance Bash in Berlin: WWE दिग्गज द अंडरटेकर (The Undertaker) का आखिरी मैच 4 साल पहले आया था और इसके बाद वो रिटायर हो गए। हालांकि, द फिनॉम ने रिंग में वापसी करने की इच्छा पहले जाहिर की हुई है। अब दिग्गज ने WWE के आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट बैश इन बर्लिन (Bash in Berlin) में नज़र आने के संकेत दिए हैं।

Six Feet Under पॉडकास्ट पर द अंडरटेकर से पूछा गया कि वो Bash in Berlin में सरप्राइज अपीयरेंस देंगे, या नहीं। इसपर Hall of Famer ने क्लियर तौर पर कोई जवाब नहीं दिया लेकिन संकेत दिए कि वो आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। टेकर ने बताया कि उनके पास इस समय एक पंच और एक चोकस्लैम लगाने की ताकत है। उन्होंने कहा,

"मैं संभावित तौर पर आ सकता हूं। रिटायर होने का जीवन, इन-रिंग एक्शन के समय के जीवन जैसा नहीं होता है। मेरे पास एक पंच और चोकस्लैम लगाने की ताकत है। मैं सिर्फ आपको यही ऑफर कर सकता हूं।"

आप नीचे यह वीडियो देख सकते हैं:

द अंडरटेकर का WWE में आखिरी मैच एजे स्टाइल्स के खिलाफ आया था। यह मुकाबला WrestleMania 36 में हुआ था। दोनों स्टार्स के बीच हुआ यह बोनयार्ड मैच तगड़ा रहा और अंत में टेकर ने बड़ी जीत अपने नाम की थी। इसके बाद Survivor Series 2020 में अंडरटेकर रिटायर हो गए।

WWE टीवी पर द अंडरटेकर आखिरी बार कब नज़र आए थे?

WWE टीवी पर द अंडरटेकर की आखिरी अपीयरेंस WrestleMania 40 के दौरान आई थी। नाईट 2 में कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था। ब्लडलाइन रूल्स के तहत हुए इस मैच में कई दखल देखने को मिले और द रॉक भी आए। वो कोडी रोड्स पर हमला करने वाले थे, तभी लाइट बंद हो गई।

अचानक ग्रेट वन के पीछे द अंडरटेकर आ गए। उन्होंने रॉक पर चोकस्लैम लगाया और गायब हो गए। इसके बाद भी बवाल मचा और अंत में रोड्स ने जीत दर्ज करते हुए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। द अंडरटेकर की यह आखिरी अपीयरेंस थी। टेकर के WrestleMania 40 में आने की उम्मीद फैंस को नहीं थी और इसी वजह से उनकी वापसी सभी को पसंद आई। उम्मीद है कि टेकर इसी तरह से फैंस को सरप्राइज देते रहेंगे।

