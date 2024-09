WWE दिग्गज Undertaker ने रिटायरमेंट से बाहर आने के लिए रखी शर्त, मैच & विरोधी के चुने नाम

The Undertaker on coming out of retirement: WWE दिग्गज द अंडरटेकर (The Undertaker) ने अक्सर कहा है कि वह रिंग में दोबारा मैच नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने अब अपने Six Feet Under पॉडकास्ट में रिटायरमेंट से बाहर आने के लिए मैच और विरोधियों के नाम सुझाए हैं। उनका मानना है कि वह ऐसा तब ही कर सकते हैं जब 2018 में हुए क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) प्रीमियम लाइव इवेंट में उनके मैच से जुड़े हुए सभी विरोधी फिर से साथ आ सकें।

इस मैच में ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स का मुकाबला द अंडरटेकर और केन के साथ एक टैग टीम मैच में हो रहा था। यह मैच सबके खराब प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है। इस मैच के लिए शॉन अपने रिटायरमेंट से बाहर आए थे। द अंडरटेकर ने इस मैच के बारे में बात करते हुए खुद यह कहा कि वह देखना चाहते हैं कि क्या वापस आकर सब लोग पहले से ज्यादा खराब काम कर सकते हैं।

टेकर का मानना था कि इस मैच के चलते लोगों को बहुत कुछ खोना पड़ा था। यह ऐसा मैच था जिसके बाद शॉन माइकल्स को दोबारा रिंग में नहीं देखा गया है। वहीं ट्रिपल एच अब रेसलिंग नहीं करते हैं और केन अब पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। टेकर ने माना कि यह मैच ऐसा था कि इसमें शामिल लोगों के अनुभव को देखते हुए वह इसको वह सोते हुए ही कर सकते थे। द फिनॉम ने कहा,

"आप सोचेंगे कि इस मैच में जितना अनुभव शामिल था उसके आधार पर हम इसको सपने में कर सकते थे। यह इकलौता ऐसा मैच है, जिसको अगर हम फिर से करते हैं, तो मैं रिटायरमेंट से बाहर आ सकता हूं। यह देखने के लिए कि क्या हम उससे बुरा कर सकते हैं, जो हमने पहली बार किया था। एक इंसान को पेक खोना पड़ा, एक इंसान को सम्मान खोना पड़ा और एक इंसान को अपना मास्क खोना पड़ा।"

आप द अंडरटेकर की बात यहां सुन सकते हैं:

WWE में आखिरी बार कब नजर आए थे द अंडरटेकर?

द अंडरटेकर आखिरी बार WrestleMania XL की नाईट 2 के मेन इवेंट में नजर आए थे। उन्होंने द रॉक को चोकस्लैम हिट किया था। इसके चलते कोडी रोड्स को रोमन रेंस के खिलाफ अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में फायदा मिला था। टेकर का आखिरी मुकाबला WrestleMania 36 में एजे स्टाइल्स के खिलाफ हुआ था। बोनयार्ड मैच में उन्होंने स्टाइल्स को हरा दिया था। इसके बाद से उन्होंने कोई एक्टिव मैच नहीं लड़ा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह वाकई रिटायरमेंट से बाहर आएंगे या नहीं।

